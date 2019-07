FIA European Truck Racing Championship disponibile da oggi

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 30 luglio 2019) BIGBEN ed N-sono liete di annunciare che FIA, la simulazione ufficiale dell’ETRC sviluppata da KT Engine, è oraper PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ! In FIA, la simulazione si spinge ai limiti del possibile, tutto è stato pensato per far provare al giocatore la stessa tensione e tutte le emozioni di queste spettacolari corse. Con il clima dinamico, fisica e inerzia studiata per ogni veicolo, gestione manuale dei freni e del raffreddamento, il giocatore avrà tutto ciò che serve per vivere l’esperienza definitiva su un veroda corsa. Principali caratteristiche: 45da corsa delle principali case automobilistiche, incluse Volvo, Mercedes-Benz, Freightliner, ...

