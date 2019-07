Fonte : romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2019)capitaledall’8 all’11 di. La coloratissima carovana Typical Truck, in attesa di alzare il sipario sull’evento più colorato, gustoso e divertente dell’estate 2019, ha svelato il menù deldi. Piazza Ungheria verrà animata per 4 giorni da caratteristiche cucine su ruote che trasformerannonella capitale del cibo da strada. La meravigliosa piazza diposizionata sul mare laziale ospiterà 20 selezionatissimiChef che a bordo delle loro ApeCar e Truck daranno vita ad un evento imperdibile. Proporranno le migliori ricette gourmet preparate al momento per una quattro giorni all’insegna del sano divertimento. La Typical Truck, con il patrocinio del Comune di Pomezia, sta preparando ilnei minimi dettagli. La quattro giorni dedicata ...

romadailynews : Festival dello Street Food a Torvaianica dall’8 all’11 agosto: Torvaianica capitale dello… - LunariaTeatro : Qui parlano di #LunariaTeatro e dello spettacolo #LaDonnaFattaaPezzi ?? - cinematownit : Fulcro delle iniziative dello sponsor di #Venezia76 sarà la #Campari Lounge, un luogo aperto alla combinazione e al… -