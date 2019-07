FeST – Il festival delle serie tv torna dal 20 al 22 settembre dalla Triennale Milano

Cambiamenti climatici e ambiente : quale futuro per il nostro pianeta? Se ne parla al FeSTival della Mente : Come sarebbe la Terra senza la nostra pervasiva presenza? Deforestazione, urbanizzazione selvaggia, inquinamento e sfruttamento indiscriminato delle risorse non si fermano perché sono alimentati dai nostri attuali modelli di sviluppo e di consumo. È un comportamento davvero poco sapiens: su questo rifletterà il filosofo della scienza Telmo Pievani al Festival della Mente venerdì 30 agosto alle ore 19 al Canale Lunense. Telmo Pievani è ordinario ...

Sci di fondo : Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani presenti al BlinkFeSTivalen in gare diverse : Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani al lavoro in vista della prossima stagione della Coppa del Mondo di sci di fondo. I due atleti nostrani, protagonisti in coppia del bronzo iridato della sprint a squadre nell’ultima annata, non dimenticando di certo l’argento mondiale di Chicco nella prova individuale, vogliono arrivare pronti al via dell’anno agonistico. Da martedì 30 luglio e a lunedì 12 agosto, come riporta il sito ...

Sci di fondo : Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani presenti al BlinkFeSTivalen in gare diverse : Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani al lavoro in vista della prossima stagione della Coppa del Mondo di sci di fondo. I due atleti nostrani, protagonisti in coppia del bronzo iridato della sprint a squadre, non dimenticando di certo l’argento mondiale di Chicco nella prova individuale, vogliono arrivare pronti al via di questa annata. Da martedì 30 luglio e a lunedì 12 agosto, come riporta il sito della FISI, vi sarà un lungo ciclo ...

FeST 19 - la seconda edizione del FeSTival delle Serie Tv vuole "abbattere gli stereotipi" : Breaking Stereotypes è il tema scelto per la seconda edizione del FeST - Il FeSTival delle Serie Tv che si svolgerà a Milano il 20, 21 e 22 settembre prossimi. Rompere gli stereotipi, strappare lo status quo per raccontare le evoluzioni del linguaggio della serialità con particolare accento sulla rappresentazione (di genere, politica ed etnica) che combatte gli stereotipi.Obiettivi importanti per la seconda edizione del FeSTival milanese che ...

FeSTival dello Street Food a Torvaianica dall’8 all’11 agosto : Torvaianica capitale dello Street Food dall’8 all’11 di agosto. La coloratissima carovana Typical Truck Street Food, in attesa di alzare il sipario sull’evento più colorato, gustoso e divertente dell’estate 2019, ha svelato il menù del Festival Street Food di Torvaianica. Piazza Ungheria verrà animata per 4 giorni da caratteristiche cucine su ruote che trasformeranno Torvaianica nella capitale del cibo da strada. La ...

Biathlon : Dorothea Wierer guida il gruppo italiano alla volta del BlinkFeSTivalen : I nostri eroi tornano in scena. La squadra italiana di Biathlon si ritrova e lo farà da venerdì 29 luglio a giovedì 8 agosto nel raduno norvegese a Sandnes, nel corso del quale (ad eccezione di Lukas Hofer) parteciperà alle gare valide per il BlinkFestivalen, competizione sugli skiroll che fa parte ormai della tradizionale preparazione in vista di quel che sarà. Gli azzurri convocati sono Dominik Windisch, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa ...

Non perderti VIVA! FeSTival 2019 : ecco il programma degli eventi : Dall'1 al 4 agosto The post Non perderti VIVA! Festival 2019: ecco il programma degli eventi appeared first on News Mtv Italia.

Enogastronomia : a Castelbuono tutto pronto per il 'DiVino FeSTival' : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - Cibo e vino. Ma anche musica, arte e incontri. Mancano meno di duie settimane al via della tredicesima edizione del 'DiVino Festival', in programma a Castelbuono da venerdì 2 a domenica 4 agosto. Anche quest’anno la kermesse riunirà nel borgo madonita le più importanti

Enogastronomia : a Castelbuono tutto pronto per il 'DiVino FeSTival' (2) : (AdnKronos) - Durante il gala della premiazione, che si terrà sul palco di piazza Castello, Fiasconaro assegnerà, come da tradizione, due menzioni speciali dedicate al fondatore dell’azienda dolciaria di Castelbuono 'Don Mario'. "La nostra azienda ha deciso di assegnare anche quest’anno due menzioni

Enogastronomia : a Castelbuono tutto pronto per il ‘DiVino FeSTival’ : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – Cibo e vino. Ma anche musica, arte e incontri. Mancano meno di duie settimane al via della tredicesima edizione del ‘DiVino Festival’, in programma a Castelbuono da venerdì 2 a domenica 4 agosto. Anche quest’anno la kermesse riunirà nel borgo madonita le più importanti personalità del mondo enogastronomico italiano e oltre 200 produttori di vino provenienti dalla Sicilia e dalle più ...

Enogastronomia : a Castelbuono tutto pronto per il ‘DiVino FeSTival’ (2) : (AdnKronos) – Durante il gala della premiazione, che si terrà sul palco di piazza Castello, Fiasconaro assegnerà, come da tradizione, due menzioni speciali dedicate al fondatore dell’azienda dolciaria di Castelbuono ‘Don Mario’. “La nostra azienda ha deciso di assegnare anche quest’anno due menzioni speciali a due noti personaggi che si sono distinti nella valorizzazione e diffusione della cultura ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme su Rai 2 al FeSTival Castrocaro : E' quasi tutto pronto per la 62esima edizione del Festival di Castrocaro. Sono in tutto dieci, i giovani finalisti che si contenderanno il titolo di Voce Nuova 2019 e giungono da tutto il territorio italiano. Ieri mattina 29 luglio, i nomi dei ragazzi sono stati presentati presso il Comune di Castrocaro Terme, in provincia di Forlì-Cesena. L'ultima serata, dove sarà decretato il vincitore, è stata fissata per martedì 03 settembre 2019 in diretta ...

FeSTival di Castrocaro - svelati i nomi dei 10 finalisti. La finale su Rai2 il 3 settembre con Belen Rodriguez e Stefano De Martino : Sono stati svelati i nomi dei 10 finalisti della 62esima edizione del Festival di Castrocaro che quest’anno torna in tv con lo show della finale che andrà in onda martedì 3 settembre in prima serata su Rai2. A condurla saranno Belen Rodriguez e Stefano De Martino per la prima volta insieme alla guida di un programma: i due canteranno e balleranno, esibendosi assieme ai tanti ospiti, affiancati dalla giuria presieduta da Simona Ventura. I ...

Mara Venier fa una confessione clamorosa sul FeSTival di Sanremo : Mara Venier condurrà Sanremo 2020? La risposta della conduttrice Il 15 settembre Mara Venier tornerà in onda su Rai1 con Domenica In. Dopo il successo della passata stagione la conduttrice veneta è stata riconfermata al timone dello show della prima rete e sarà impegnata anche in prima serata e in radio. La presentatrice di Rai1 ha parlato a sorpresa anche di una possibile conduzione del Festival si Sanremo e lo ha fatto a modo suo con una ...