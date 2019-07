Fabio Canino | la rivelazione a Pierluigi Diaco | “Sono innamorato non corrisposto”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019)è stato ospite dia Io e te e, nel corso dell’intervista, il giudice di Ballando con le Stelle si è lasciato andare a dichiarazioni sulla sua vita privata e ha rivelato: “Sononon corrisposto. L’altra persona non è coraggiosa. Le parole che mancano al cuore sono quelle non dette – ha aggiunto poi riferendosi al titolo de suo libro, “Le parole non dette” appunto -. Meglio dire una parola di troppo perché poi si può chiedere scusa. I silenzi invece lasciano vuoti e creano distanze. Al mio cuore manca una persona”.ha raccontato poi un aneddoto privato sull’ex presidente del Consiglio Cossiga: “Una volta mi invitò a pranzo a casa sua. Mi chiese se potesse fare qualcosa per me e io scherzando gli risposi: ‘Mi trovi un fidanzato’. Lui chiamò qualcuno al telefono e gli ...

