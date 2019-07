F1 | Ross Brawn sulla spettacolarità delle gare | “Oltre la metà dei GP non sono stati

Formula 1 - Ross Brawn applaude la Ferrari : ma le sue parole sanno di beffa per il team di Maranello : Il direttore sportivo della Formula 1 ha applaudito la Ferrari per non aver presentato ricorso contro la decisione dei giudici di non penalizzare Verstappen in Austria La decisione dei Commissari di Gara di non penalizzare Max Verstappen in Austria continua a far discutere, coinvolgendo anche Ross Brawn nell’analisi di quanto avvenuto a Spielberg. AFP/LaPresse Il direttore sportivo della Formula 1 ha espresso il proprio punto di ...

F1 - Ross Brawn : “Abbiamo bisogno di più competizione in pista. L’obiettivo da perseguire è avere maggior incertezza” : Il Mondiale 2019 di F1 sembra ormai ipotecato dalla Mercedes. L’ottavo round di Le Castellet (Francia) ha visto, infatti, l’assolo di Lewis Hamilton, sempre più solo al comando della graduatoria iridata dei piloti. Una situazione frutto della grande superiorità tecnica della W10 e nel contempo di un roster di avversari, Ferrari in primis, non in grado di contrastare lo strapotere della scuderia di Brackley. Non è un caso che nella ...