Experience Is al fianco del cinema sperimentale alla 76esima Mostra Internazionale del

Fonte : gqitalia

(Di martedì 30 luglio 2019) Il racconto come strumento capace di emozionare e creare legami, online e offline: il cortometraggio in Virtual Reality Happy Birthday, di cuiIs è Social Partner, verrà proiettato nella prestigiosa sala Giardinodeldi Venezia. Il corto diretto da Lorenzo Giovenga, primo progetto transmediale di One More Pictures e Rai, affronta il delicato tema dell'Hikikomori, termine giapponese che definisce la sindrome del rifiuto della vita reale e che affligge un numero sempre crescente di adolescenti. Una tematica molto vicina al mondo diIs, prima property social only di Condé Nast, interlocutore privilegiato delle generazioni Z e Millennials grazie ai 262mila follower su Instagram, 332mila su Facebook e più di 36mila su TikTok, e che, con la campagna #ShareNotShame, da più di un anno si batte contro le discriminazioni e il ...