Etiopia | piantati 350 milioni alberi in 12 ore

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 30 luglio 2019) I cittadini etiopi hanno piantato piu' di 350diin un solo giorno, anzi in 12 ore: un record mondiale. E' parte di una campagna per combattere la deforestazione e il cambiamento climatico, battezzata Green Legacy, voluta dal primo ministro c.di etiopi sono scesi nelle strade e gia' nelle prime sei ore erano stati150di alberti. Alla fine, Getahun Mekuria, il ministro per l'Innovazione e la Tecnologia dell', ha reso noto che erano stati messi a dimora 353.633.660. Un lavoro imponente, che ha superato l'obiettivo iniziale di 200diin un solo giorno, e che rappresenta un record mondiale. Il record precedente apparteneva all'India che, con un milione e mezzo di volontari, aveva piantato 66diin 12 ore.L'ambiziosa iniziativa Green Legacy lanciata lo scorso maggio, mira a piantare quattro ...

