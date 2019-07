Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Roma, 30 lug. (AdnKronos) – Dalla lattina alla Ricicletta, la bicicletta di alluminio riciclato realizzata con l’equivalente di 800, una per ogni tappa del Jova Beach Party. E’ il progetto che vede, main sponsor del tour, insieme a(Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio) e Wwf. L’obiettivo dell’iniziativa è incentivare il recupero e l’avvio al riciclo dell’alluminio, per salvaguardare l’ambiente e favorire il risparmio della materia: il riciclo dell’alluminio richiede solo il 5% di energia rispetto a quella necessaria per produrlo partendo dalla materia prima. Ledisono fatte con alluminio riciclato e riciclabile al 100% ed infinite volte. Poiché l’alluminio mantiene inalterate le sue proprietà caratteristiche a prescindere dal numero di volte che viene riciclato, le...

Adnkronos : Estathé con Cial e Wwf, dalle lattine nascono le Riciclette - News24Italy : #Sostenibilità: Estathé con Cial e Wwf, dalle lattine nascono le Riciclette - fisco24_info : Sostenibilità: Estathé con Cial e Wwf, dalle lattine nascono le Riciclette : -