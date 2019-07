«Essere moglie di carabiniere» | la lettera tutta d’un fiato di Maria Rosa per il suo

Carabiniere ucciso - la moglie in lacrime legge la lettera : «Essere moglie di carabiniere» : «Essere moglie di Carabiniere». L'Italia piange al fianco di Maria Rosa Esilio, moglie di Mario Cerciello Rega. La sua lettera, le sue parole. Lette...

40enne finge di Essere la moglie e adesca il suo spasimante il chat - fissa un incontro e compie un gesto pericolosissimo : Un uomo di 40 anni di Busto Arsizio ha compiuto un gesto pericolosissimo, mettendo a rischio la sua vita e quella di un altro uomo. Il 40enne, gelosissimo della giovane e bellissima moglie 30 enne,si è collegato sui social facendo finta di essere la sua compagna e adescando il suo presunto amante. L’uomo è riuscito a entrare in possesso delle credenziali della moglie e ha iniziato a chattare con un uomo, un 45 enne di Varese. Il ...

Wanda Nara - secondo 'Chi' la moglie di Icardi potrebbe Essere incinta del sesto figlio : Quest'estate 2019 sembra essere all'insegna della fine delle relazioni d'amore per alcune coppie conosciute nel mondo dello spettacolo e del web. Per qualcuno però, potrebbe essere invece arrivato il momento di allargare la propria famiglia. secondo lo scoop lanciato dal settimanale "Chi" infatti, la bella Wanda Nara potrebbe essere incinta del suo sesto figlio. Per Mauro Icardi e l'argentina potrebbe arrivare dunque un nuovo figlio, anche se al ...

L'ex moglie di Lavezzi : "Non mi dà fastidio Essere accostata a lui" - : Marco Gentile Yanina Screpante, L'ex moglie di Lavezzi, ha rivelato di non provare fastidio ad essere accostata alL'ex attaccante del Napoli: "Fino a quando non avrò un nuovo fidanzato sarò sempre L'ex del Pocho" Ezequiel Lavezzi è un attaccante argentino di 34 anni in forza all'Hebei Fortune, nella Super League cinese. L'ex prodotto della cantera di Boca Juniors ed Estudiante ha fatto innamorare per cinque anni i tifosi del Napoli ...

Crede di Essere tradito : decapita la moglie e poi si presenta alla polizia con la testa : Credeva che lei lo tradisse e per questo l’ha decapitata e poi si è presentato alla polizia con la testa. È accaduto in India, in un villaggio dello Stato del Bengala. Abhijit Das, 30 anni, era certo che la moglie Amba avesse una relazione con il vicino di casa e per questo l’ha aggredita brutalmente e poi ha sferrato il colpo “con estrema freddezza”. Poco dopo, Abhijit è andato alla stazione di polizia dove si è ...