Equitazione | Jumping Nations Cup Dublino 2019 | i convocati dell’Italia per l’ultima tappa

Equitazione - Jumping Nations Cup 2019 : l’Italia ora è sesta in classifica - basterà l’ottavo posto nell’ultima tappa per andare alle Finali : Disputata la penultima tappa di Jumping Nations Cup, ad Hickstead, in Gran Bretagna, nella quale l’Italia ha ottenuto il terzo posto rendendo praticamente una formalità l’accesso alle Finali di Barcellona di inizio ottobre che metteranno in palio un pass per le Olimpiadi per la squadra meglio piazzata non ancora qualificata. Dopo la prova odierna l’Italia è sesta in classifica: gli azzurri prederanno parte anche ...

Equitazione - Jumping Nations Cup Hickstead 2019 : l’Italia cerca di mettere al sicuro la qualificazione alle Finali di Barcellona : Fine settimana denso di gare per l’Equitazione con la penultima tappa di Jumping Nations Cup che si terrà ad Hickstead, in Gran Bretagna, nella quale l’Italia cercherà di blindare l’accesso alle Finali di Barcellona di inizio ottobre che metteranno in palio un pass per le Olimpiadi per la squadra meglio piazzata non ancora qualificata. Dopo la prova di Falsterbo l’Italia è settima in classifica: gli azzurri prederanno ...

Equitazione - Jumping Nations Cup 2019 : la classifica aggiornata dopo la prova di Falsterbo. Italia settima : dopo la prova di Falsterbo di ieri l’Italia è settima nella classifica della FEI Jumping Nations Cup: gli azzurri prederanno parte alle ultime due prove e certamente scaleranno altre posizioni in graduatoria. Le prime sette classificate parteciperanno alla Finale di Barcellona di inizio ottobre che metterà in palio un pass per le Olimpiadi per la squadra meglio piazzata non ancora qualificata. Di seguito la graduatoria aggiornata ad oggi, ...

Equitazione - Jumping Longines Crans-Montana 2019 : apoteosi Italia! Primo Piergiorgio Bucci - terzo Riccardo Pisani! : Trionfo del salto ostacoli italiano nel Grand Prix individuale di Crans-Montana di Equitazione: nella principale gara della quattro giorni svizzera vince Piergiorgio Bucci su Cochello, mentre completa il successo azzurro la terza posizione di Riccardo Pisani su Cristo. In mezzo il tedesco Hans-Dieter Dreher su Berlinda, secondo. Sul difficile percorso elvetico sono soltanto i tre cavalieri sul podio a trovare il percorso netto a fronte dei 40 ...

Equitazione - Jumping Nations Cup Falsterbo 2019 : Italia terza in Svezia - vincono i padroni di casa davanti alla Svizzera : Oggi a Falsterbo, si è disputata la quinta tappa della Jumping Nations Cup di Equitazione: sul campo di gara svedese buona prova dell’Italia che, con 9 penalità complessive, chiude terza alle spalle dei padroni di casa della Svezia, prima con 4, e della Svizzera, seconda con 5. In gara per l’Italia Luca Marziani su Tokyo du Soleil, Giulia Martinengo Marquet su Elzas, Paolo Paini su Ottava Meraviglia di Ca’ San G, e Bruno ...

Equitazione - Jumping Nations Cup Falsterbo 2019 : Peder Fredricson vince il Grand Prix individuale - secondo Emilio Bicocchi : Nel Grand Prix individuale della tappa svedese della Nations Cup di salto ostacoli di Falsterbo, dove l’Italia sarà presente nella gara a squadre, vittoria del padrone di casa svedese Peder Fredricson, che domina la scena centrando il miglior crono assoluto al jump-off, superando di un soffio il nostro Emilio Bicocchi, secondo. Così gli altri italiani: 20° Bruno Chimirri, 24° Luca Marziani, eliminato Paolo Paini. Percorso base che registra ...

Equitazione - Jumping Nations Cup Hickstead 2019 : i convocati dell’Italia. Cinque azzurri in gara in Gran Bretagna : Ancora non è andata in scena la tappa di metà luglio di Falsterbo, in Svezia, ma per l’Equitazione azzurra è già tempo di pensare all’appuntamento di fine mese in Gran Bretagna, per la precisione ad Hickstead, per quanto riguarda la Nations Cup di salto ostacoli, che quest’anno regala un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il selezionatore azzurro Duccio Bartalucci ha convocato Cinque azzurri per la tappa britannica che si ...

Equitazione - Jumping Nations Cup Geesteren 2019 : vnce il Brasile - Olanda miglior europea : Oggi a Geesteren, in Olanda, si è disputata la quarta tappa della Jumping Nations Cup di Equitazione: sul campo di gara olandese era assente l’Italia, che tornerà in gara a Falsterbo, in Svezia, dall’11 al 14 luglio. Successo del Brasile, ma la miglior europea è proprio l’Olanda, seconda, davanti alla Spagna, terza. I brasiliani chiudono con 8 penalità, vincendo a mani basse, dato che gli olandesi si attestano a quota 16, ...

Equitazione - Jumping Nations Cup Geesteren 2019 : Maikel Van der Vleuten vince il Grand Prix di salto - 35° Gianni Govoni : Nel Grand Prix individuale della tappa olandese della Nations Cup di salto ostacoli di Geesteren, dove l’Italia non sarà presente nella gara a squadre, vittoria del padrone di casa olandese Maikel Van der Vleuten, che domina la scena centrando il miglior crono assoluto al jump-off, mentre termina 35° Gianni Govoni su Antonio con 13 penalità in 88″11, infine si ritira Michael Cristofoletti su Belony. Percorso base che registra 8 netti ...

Equitazione - Jumping Nations Cup Geesteren 2019 : nel Grand Prix di salto vince Maikel Van der Vleuten - 35° Gianni Govoni : Nel Grand Prix individuale della tappa olandese della Nations Cup di salto ostacoli di Geesteren, dove l’Italia non sarà presente nella gara a squadre, vittoria del padrone di casa olandese Maikel Van der Vleuten, che domina la scena centrando il miglior crono assoluto al jump-off, mentre termina 35° Gianni Govoni su Antonio con 13 penalità in 88″11, infine si ritira Michael Cristofoletti su Belony. Percorso base che registra 8 netti ...