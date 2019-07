Enogastronomia : a Castelbuono tutto pronto per il 'DiVino Festival' (2) : (AdnKronos) - Durante il gala della premiazione, che si terrà sul palco di piazza Castello, Fiasconaro assegnerà, come da tradizione, due menzioni speciali dedicate al fondatore dell’azienda dolciaria di Castelbuono 'Don Mario'. "La nostra azienda ha deciso di assegnare anche quest’anno due menzioni

Enogastronomia : a Castelbuono tutto pronto per il ‘DiVino Festival’ : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – Cibo e vino. Ma anche musica, arte e incontri. Mancano meno di duie settimane al via della tredicesima edizione del ‘DiVino Festival’, in programma a Castelbuono da venerdì 2 a domenica 4 agosto. Anche quest’anno la kermesse riunirà nel borgo madonita le più importanti personalità del mondo enogastronomico italiano e oltre 200 produttori di vino provenienti dalla Sicilia e dalle più ...