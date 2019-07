Ed Sheeran verso la colonna sonora di Bond 25 | nuovo capitolo della saga 007

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 30 luglio 2019) Edladi25. Queste le ultime indiscrezioni sulla nuova collaborazione cinematografica del cantautore britannico, che ha appena rilasciato ilEP No.6 Collaborations Project. La possibilità di legare il proprio nome alladel prossimodi James, in uscita nell'aprile del 2020, è piuttosto prestigiosa se si considerano i nomi di coloro che hanno già prestato la loro voce al brano portante di uno dei film, da Madonna a Tina Turner e Adele. Rivela una fonte vicina al Sunday Mirror: "A Daniel è stata fatta ascoltare la musica di Edda sua figlia Ella. Lei lo adora e adesso Daniel ama davvero anche i suoi brani e vuole Ed per ladel film. Daniel non è solo l'attore protagonista del film, ma anche uno dei produttori, quindi ha un'enorme influenza su ogni aspetto". Già nel 2017, Ed ...

OptiMagazine : #EdSheeran verso la colonna sonora di Bond 25, nuovo capitolo della saga 007 -