Ed Sheeran potrebbe scrivere la colonna sonora del nuovo film su James Bond

Fonte : news.mtv

(Di martedì 30 luglio 2019) A volerlo è Daniel Craig EdladelsuNews Mtv Italia.

Stefanodibiagi1 : RT @Radio105: .@edsheeran potrebbe comporre la colonna sonora dell'agente segreto più famoso del mondo #EdSheeran - Radio105 : .@edsheeran potrebbe comporre la colonna sonora dell'agente segreto più famoso del mondo #EdSheeran - a_margine : Gattyno #Sheeran non è andato al n.1 in Italia e in altri posti interessanti. Ci si potrebbe chiedere come mai. -