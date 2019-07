“E’ il mio peggior incubo ma lo amo ancora | e ho bisogno di lui” | parla la madre dei

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) “È una brava persona e un grande padre e so che non avrebbe mai fatto nulla per ferire intenzionalmente i nostri figli”: parole di Marissa Rodriguez, ladei due gemellini che il papà ha lasciato in auto e che sono morti a causa dell’eccessivo caldo. È accaduto nel Bronx, a New York. Juan Rodriguez ha lasciato i gemelli, identificati come Luna e Phoenix, dentro l’abitacolo della sua auto dalle otto del mattino fino alle quattro nel pomeriggio: sono rimasti nella Honda Accord nel parcheggio dell’ospedale James J. Peters, dove Rodriguez lavora come assistente sociale. Solo alle quattro del pomeriggio, quando l’uomo stava guidando per rientrare a casa, si è accorto dei due gemelli ormai morti. Ora è accusato di omicidio colposo ma si è dichiarato “non colpevole”. E la moglie è con lui: “Questo è il mioin assoluto – ha ...

