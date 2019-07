Dybala per Lukaku | scambio Juventus-Manchester United? ' Offerto anche Mandzukic'

Juventus - l'agente di Dybala vola a Manchester per trovare l'accordo con lo United : Il mercato della Juventus sta per vivere la sua svolta più importante e inaspettata. Lo scambio tra Romelu Lukaku e Paulo Dybala potrebbe diventare presto realtà. Gli indizi portano tutti ad una felice conclusione dell’accordo. I Red Devils sarebbero pronti a dire sì alla proposta dei bianconeri che avrebbe anche inserito nell’affare Mario Mandzukic in modo da non lasciare Solskjaer senza un numero nove “vero” a pochi giorni dalla chiusura del ...

CorSport : La Juve supera l’Inter per Lukaku e mette Dybala sul mercato : Una giornata storica quella di ieri, scrive il Corriere dello Sport. La Juventus ha praticamente scaricato Dybala dopo quattro anni d’amore e sorpassato l’Inter nella trattativa per Lukaku. Il club bianconero ha fatto sapere a La Joya di averlo messo sul mercato a vantaggio dello United. L’operazione che si muove sull’asse Torino-Manchester potrà saltare solo se l’argentino si rifiuterà di trasferirsi oltre Manica, ...

Lukaku Juventus - c’è l’accordo : ma Dybala blocca l’operazione : Lukaku Juventus – Scontro frontale tra Inter e Juventus per Romelu Lukaku: Calciomercato.it vi ha parlato in esclusiva dell’incontro tra l’agente del belga Federico Pastorello e la società bianconera. Un vertice che avrebbe portato a buoni frutti: come si legge su ‘gazzetta.it’, infatti, la Juve avrebbe raggiunto un’intesa di massima con Lukaku per il suo trasferimento a Torino. Lukaku Juventus, manca ...

Paganini (Rai) : 'United e Inter vogliono scambio con la Juve per Dybala' : La Juventus è pronta a riprendere la preparazione estiva, dopo la tournée asiatica nella quale ha disputato importanti match contro Tottenham, Inter ed una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. La dirigenza prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei giocatori funzionali al gioco di Maurizio Sarri. Resta però l'esigenza di alleggerire una rosa fin troppo ricca che conta ben 27 giocatori: i possibili indiziati a ...

Dybala vorrebbe solo la Juve - ma la dirigenza potrebbe sacrificarlo per Lukaku : Le vacanze, per la maggior parte dei giocatori, sono ormai un ricordo, ma stanno terminando anche per coloro che sono stati impegnati nell'Europeo e Mondiale di categoria e nella Copa America. Tra coloro che hanno disputato il torneo sudamericano c'è anche Paulo Dybala, il quale è atteso alla Continassa per il 5 di agosto. La Joya, durante le ferie, avrà sentito diverse indiscrezioni sul suo futuro, per cui avrebbe deciso di tornare con qualche ...

Calciomercato Juventus news/ Per Lukaku - ok Dybala ma manca qualcosa - ultime notizie - : Calciomercato Juventus news, per Alfredo Pedullà i bianconeri sarebbero in vantaggio rispetto all'Inter per il belga Lukaku. Allo United andrebbe Dybala?

Calciomercato Juve - Paratici avrebbe proposto Dybala per Lukaku : Continuano ad arrivare altre importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Romelu Lukaku, forte centravanti del Manchester United. L'attaccante belga non avrebbe intenzione di proseguire la sua carriera in Premier League ed sarebbe molto alta la probabilità che arrivi in Italia. Si sarebbe dunque scatenato un vero e proprio duello per lui tra Juventus ed Inter, entrambe le ...

Di Marzio : 'La Juve sfida l'Inter per Lukaku - Dybala possibile contropartita tecnica' : La sfida tra Juventus ed Inter è già partita prima dell'inizio del campionato: un duello che riguarda quindi anche il mercato, dopo che l'Inter ha dichiaratamente manifestato l'intenzione di investire su Romelu Lukaku, punta del Manchester United, che Antonio Conte vede come il profilo ideale per il settore avanzato interista. Se però inizialmente solo la società di Suning era interessata alla punta belga, adesso anche la Juventus si sarebbe ...

CorSport : Lo sgarbo della Juve all’Inter per Lukaku. Decide Dybala : La Juventus ha intensificato i contatti con lo United per soffiare Lukaku all’Inter e i nerazzurri sono preoccupati. Non poco, scrive il Corriere dello Sport. Giovedì Paratici ha incontrato l’agente del calciatore, Pastorello, e ha messo su un’operazione che si basa sullo scambio con Dybala. E’ l’argentino che ha il pallino tra le mani: se accetterà di cambiare maglia, allora la Juve passerà in vantaggio ...

Dybala Juventus - pedina di scambio : via solo per il grande colpo : Dybala Juventus – Il futuro della Joya ad oggi è un mistero. L’attaccante argentino ha attirato su di se gli occhi di mezza Europa. Tottenham, United, PSG e Inter vogliono Paulo Dybala. Nelle ultime ore si è parlato di uno scambio con Lukaku, operazione che però sembra non avere senso. Primo perchè il belga ha […] More

Mercato Juventus : si scatena l'asta per Dybala - il Tottenham in pole position : Il Mercato della Juventus starebbe per subire una scossa per certi versi clamorosa. Paulo Dybala sarebbe vicino all’addio, il numero 10 non è più così convinto di restare a Torino, ma molto dipenderà dall’incontro che lo stesso argentino avrà con Sarri e la dirigenza del club Campione d’Italia nei primi giorni d'agosto. La Joya, che tornerà dalle vacanze con cinque giorni d'anticipo proprio per dipanare le nubi sul suo futuro, è corteggiato da ...

Calciomercato Juventus - Lukaku : dopo Dybala spunta Douglas Costa per lo United : Il Calciomercato della Juventus parte all’attacco di Romelu Lukaku. Da tempo si vocifera di un interessamento bianconero per il forte attaccante ma solo nelle ultime ore ci sarebbe stata un’accelerata. Bisogna capire se si tratta di una sola manovra di disturbo verso l’Inter oppure se Paratici ha deciso che è il belga il centravanti giusto per Sarri. La corsa è partita, i nerazzurri hanno dalla loro l’accordo con il calciatore, i Campioni ...

Calciomercato Juventus - sfida lanciata all’Inter per Lukaku : Dybala possibile contropartita per lo United : La Juventus fa sul serio per l’attaccante belga, lanciando la sfida all’Inter da tempo sul giocatore Non solo l’Inter, anche la Juventus si è messa sulle tracce di Romelu Lukaku. Il club bianconero ha intenzione di soffiare l’attaccante belga ai nerazzurri, che continuano ad avere problemi nel trovare l’intesa economica con il Manchester United. AFP/LaPresse La richiesta di 83 milioni è troppo eccessiva per la ...

Calciomercato Juve - interesse del Tottenham per Dybala (RUMORS) : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano sul futuro di Paulo Dybala, reduce da una stagione decisamente negativa, soprattutto a causa del ruolo di "tuttocampista" impostogli da Massimiliano Allegri. Il futuro della "Joya", come riporta la "Gazzetta dello Sport", è ad un bivio. Dybala ha deciso di tagliarsi quattro giorni di vacanza per arrivare prima a ...