Donna senza fissa dimora fermata per furto in un supermercato | quello che accade dopo è

Fonte : baritalianews

(Di martedì 30 luglio 2019) Capita a volte di essere in coda alla cassa di une vedere la difficoltà di qualcuno di pagare la poca merce acquistata magari pagando solo con pochi spiccioli o vedere chiedere il costo di un piccolo panino prima di decidere se comprarlo oppure no. In quei casi si è in grande imbarazzo ed è difficile decidere se offrirsi di pagare per quella persona in evidente stato di difficoltà o, piuttosto, fingere di non accorgersi di quanto sta avvenendo per non mortificare la persona in questione. E poi accadono storie come quelle che stiamo per raccontare. A Sanremo unaè stata arrestataessere stata colta in flagranza di reato mentre rubava tra gli scaffali di un. I carabinieri, chiamati dal proprietario delaverla arrestata hanno fatto delle indagini sul suo conto e hanno così scoperto che laaveva un conto corrente su cui ...

insopportabile : Questa domenica uggiosa e ventosa è perfetta per non fare nulla. Questo pensa ingenuamente l’uomo senza aver ancora… - _diana87 : RT @TwBeautiful: Donna si ricorda di quando era sposata con Eric. Senza un motivo. #twittamibeautiful - TwBeautiful : Donna si ricorda di quando era sposata con Eric. Senza un motivo. #twittamibeautiful -