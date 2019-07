Donadoni sbarca in Cina | è il nuovo allenatore dello Shenzhen

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 30 luglio 2019) Robertotorna in corsa, in. E’ infatti il, squadra che milita nella Chinese Super League (CSL). Lo ha annunciato ufficialmente lo stesso club cinese attraverso una nota sui propri profili social.ha il compito di salvare la squadra, che al momento è penultima dopo 20 giornate, con 14 punti. Succede allo spagnolo Juan Caro, che lo scorso anno ha guidato loalla promozione in massima serie dalla seconda divisione. L’ex ct azzurro torna in panchina dopo l’esonero dal Bologna al termine della stagione 2017-2018. L'articoloin: è ililNapolista.

