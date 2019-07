Divieto di balneazione a Rimini | Riccione e Cattolica | è allarme escherichia coli

Rimini - Divieto di balneazione lungo il litorale per escherichia coli : ecco le spiagge proibite : E' scattato il divieto di balneazione temporanea in 13 punti del litorale di Rimini, due del Ferrarese e tre del Cesenate per lo sforamento dei parametri di legge di escherichia coli e enterococchi. Issate la bandiere bianche e rosse sulle spiagge interessate dopo i prelievi effettuati dall'Arpae lu

Bandiera rossa spiaggia 2019 e Divieto di balneazione - chi rischia la multa : Bandiera rossa spiaggia 2019 e divieto di balneazione, chi rischia la multa Vediamo di seguito, in quali circostanze, nelle spiagge italiane è issata la Bandiera rossa e quali sono i rapporti con il divieto di balneazione. I casi in cui quest’ultimo divieto vale, vanno sempre ricordati dal bagnante, al fine di non incappare in multe impreviste e, quindi, in sorprese poco piacevoli sotto l’ombrellone. Se ti interessa saperne di ...

Sversamento acque reflue in mare - Divieto di balneazione fra Pescara e Francavilla : Pescara - A seguito della comunicazione dell'Aca Spa relativa a un malfunzionamento dell'impianto di sollevamento fognario San Paolo di Francavilla al mare (Chieti) tale da determinare uno Sversamento parziale di reflui, il sindaco di Pescara, Carlo Masci, al fine di salvaguardare la salute pubblica, con Ordinanza Sindacale n. 125 del 18/07/2019, ha prescritto il divieto temporaneo di balneazione, a partire dalla data odierna, nella ...

Versilia - "batteri fecali" : ecco in quali spiagge scatta il Divieto di balneazione : Orrore in Versilia. Come si legge su VersiliaToday, "stop alla balneazione" dopo le analisi di Arpat. I divieti sono scattati alle foci dei fossi Motrone e dell’Abate, dove è risultata la presenza, alta, di batteri fecali. I tecnici hanno inviato i risultati delle analisi ai comuni di Viareggio, Ca