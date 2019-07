DIRETTA Italia Romania | risultato 0-0 | streaming video tv | palla a due | si comincia!

DIRETTA Italia ROMANIA/ Streaming video tv : gli azzurri di Meo Sacchetti : DIRETTA ITALIA ROMANIA: info Streaming video e tv della partita amichevole di basket, valida per la Trentino Cup 2019, oggi 30 luglio.

LIVE Italia-Gran Bretagna - Preolimpico softball 2019 in DIRETTA : 5-0 - AZZURRE A TOKYO 2020! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.44 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! Un saluto sportivo da Federico Militello. Italia-Gran Bretagna 5-0! Una partita dominata dalle AZZURRE, con una Greta Cecchetti dominante sul monte, che ha concesso appena tre valide in tutta la partita! La selezione tricolore si qualifica alle Olimpiadi 16 anni dopo Atene 2004! Saremo una mina vagante, si può sognare in ...

LIVE Italia-Gran Bretagna - Preolimpico softball 2019 in DIRETTA : 5-0 - le azzurre scappano! Infortunio per Fama : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Niente da fare, eliminata al volo Carosone. Dopo 4 inning Italia-Gran Bretagna 5-0. 0 ball, 1 strike. Ora Vigna in seconda e Carosone in battuta. Serve il colpo di grazia! SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! CHE MAZZATAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! VIGNAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Marchiamo due punti! Italia-Gran Bretagna 5-0! NOOOO!!! Fama ESCE PER Infortunio! Al suo posto Cacciamani in seconda base. Però ...

LIVE Italia-Gran Bretagna - Preolimpico softball 2019 in DIRETTA : 3-0 - allungano le azzurre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gasparotto eliminata in prima. Termina il terzo inning: Italia-Gran Bretagna 3-0. Il ct britannico va a fare visita alla pitcher Georgina Corrick. SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! CHE BOTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! CHE BORDATAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Swing eccezionale di Ricchi che vale un doppio e, soprattutto, consente a Marrone di firmare il 3-0! E’ il turno di Marta Gasparotto. 2 ball, 0 ...

LIVE Italia-Gran Bretagna - Preolimpico softball 2019 in DIRETTA : 2-0 - pitcher protagoniste : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STRIKE-OUT! STRAORDINARIA GRETA CECCHETTI! Come sta lanciando! 6 strike-out consecutivi! Arriva la terza eliminazione, ora l’Italia deve provare ad allungare in attacco! Fault. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. Fault. 0 ball, 1 strike. STRIKE-OUT! Seconda eliminata. Brown sul piatto. 2 ball, 2 strike. 1 ball, 2 strike. STRIKE-OUT! Sul piatto sale Burge. Fault. 1 ball, 2 strike. 1 ball, ...

LIVE Italia-Gran Bretagna - Preolimpico softball 2019 in DIRETTA : 2-0 - ottimo avvio delle azzurre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1 ball, 1 strike. 3 lanci e 3 strike, subito eliminata Birocci. Tocca a Giulia Longhi. 0 ball, 2 strike. 0 ball, 1 strike. Birocci in battuta contro Corrick. STRIKE-OUT! CHE GRETA CECCHETTI! Il nostro pitcher sta davvero entusiasmando, appena una valida subita nei primi due inning. E ora torniamo in attacco. 1 ball, 2 strike. Secondo strike. Wigington in battuta, subisce subito uno ...

LIVE Italia-Gran Bretagna - Preolimpico softball 2019 in DIRETTA : 0-0 - si comincia a Utrecht! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1 ball, 0 strike 0-0 Subito la valida a sinistra di Brown, che trova la prima base. Va alla battuta Peterson. 2 ball, 2 strike 1 ball, 2 strike 1 ball, 1 strike 0 ball, 1 strike 15:01 Sarà la Gran Bretagna la prima ad attaccare. Subito Brown contro Greta Cecchetti. 15:00 Ultimi istanti prima dell’inizio di questo incontro che vale Tokyo 2020! 14:59 Questa la lineup della Gran Bretagna: ...

LIVE Italia-Gran Bretagna - Preolimpico softball 2019 in DIRETTA : 0-0 - tutto pronto per la sfida che vale Tokyo 2020! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:50 Dieci soli minuti all’inizio di questo che è il match più importante del softball italiano da più di 10 anni a questa parte! 14:45 Anche oggi il tempo è clemente a Utrecht: una situazione anche piuttosto fortunata, dal momento che da questa notte le condizioni meteorologiche peggioreranno, ma fortunatamente non ci saranno più partite da dover disputare. 14:40 Si è giocata poco fa ...

