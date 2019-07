DIRETTA Atalanta Norwich | risultato live 0-0 | | squadre in campo | si comincia!

Norwich-Atalanta in DIRETTA su Youtube : Gasperini testa i giovani e Duvan Zapata : Norwich-Atalanta è la seconda amichevole di livello del team di Gasperini in questa estate 2019. Dopo la sconfitta 2-1 contro lo Swansea, la Dea torna in campo per affrontare una delle squadre neopromosse in Premier League. Possibili alcuni minuti in campo per Duvan Zapata, tornato per ultimo in gruppo dopo gli impegni in Copa America. Nel mirino del tecnico degli orobici ci sono i tanti giovani che si stanno giocando le proprie carte per ...