Diego Maradona jr di nuovo papà | “India Nicole nascerà lo stesso giorno di mio padre”

Hugo Maradona : “Diego avrà per sempre Napoli nel cuore - ecco il pensiero di mio fratello su Icardi” : Hugo Maradona, fratello di Diego Armando è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli commentando il possibile matrimonio tra Mauro Icardi e il Napoli. Le sue parole : “Diego è arrivato a Napoli ormai trentacinque anni fa, fu una giornata speciale che segnò l’inizio dell’infinito amore tra lui e il popolo partenopeo. Fu un giorno che nessun tifoso napoletano potrà mai dimenticare. Icardi-Napoli? I problemi che ...

Universiadi - al San Paolo cori per Diego Armando Maradona : E’ andata in scena presso lo stadio San Paolo la sfilata delle delegazioni degli atleti dei 128 Paesi impegnati alla XXX Universiade di Napoli. Grande feste al momento della filata della delegazione argentina, in particolar modo dagli spalti cori e applausi in omaggio di Diego Armando Maradona, è stata mostrata la maglia numero 10 della nazionale di calcio e l’ovazione è stata inevitabile. Negli ultimi giorni sono circolate ...

Radio Marte – Ceci amico storico di Maradona : “Qualcuno si diverte a parlare della salute di Diego - la 10 a James? Facciamolo prima arrivare a Napoli” : Stefano Ceci, amico storico di Diego Armando Maradona è intervenuto nella corso di Marte Sport Live programma in onda sulle frequenze di Radio Marte, ha parlato di Diego Maradona e del possibile numero di maglia di James Rodriguez. Le sue dichiarazioni: “Diego ci ha abituato molto bene in campo e nel bene o nel male si parla sempre di lui. C’è chi scherza poi anche sulla salute di Diego, ma Maradona non soffre di alzheimer, sta bene. Al ...

Diego Armando Maradona smentisce : “Non ho l’Alzheimer - non sto morendo” : Diego Armando Maradona ha deciso di parlare direttamente ai suoi fan per smentire le voci di una sua presunta malattia che hanno cominciato a circolare sui siti e sui social argentini: “Ciao a tutti i maradoneri, ce ne sono tantissimi nel Paese. – esordisce El Pibe de Oro, visibilmente appesantito (secondo alcuni media per via degli ansiolitici che l’ex calciatore prenderebbe a causa della mancanza di sonno, ndr) – ...

Calcio - Diego Armando Maradona : “Non ho l’Alzheimer e non sto morendo!” : Se la smentita del suo portavoce non era stata già abbastanza chiara, c’ha pensato direttamente Diego Armando Maradona in prima persona a mettere i puntini sulle “I” alle voci che si stavano annidando sulla sua testa dopo l’ultimo ricovero dell’ex “Pibe de oro”. Il fuoriclasse argentino, infatti, ha utilizzato il suo profilo Instagram per realizzare un videomessaggio nel quale attacca i giornalisti e ...

Diego Maradona sta male : lasciato il ruolo di mister della Sinaloa Dorados : L’ex campione sta male. Diego Maradona, 58 anni, ha dovuto pertanto lasciare l’incarico di allenatore della Sinaloa Dorados, squadra della

Diego Armando Maradona ricoverato : per lui cure sperimentali contro la malattia che lo affligge da tempo : Diego Armando Maradona all'età di 58 anni sembra non passarsela bene. A causa di un problema di salute, che da tempo lo affligge, l'ex giocatore del Napoli è stato ricoverato in una clinica di Buenos Aires. Quattro giorni e quattro notti di sonno indotto sono stati la cura sperimentale che Maradona