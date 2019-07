Dentice D’Accadia | chi è il lottatore di Wrestling italiano e carriera

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 30 luglio 2019): chi è ildiNell’ultimo importante appuntamento con ilinternazionale targato WWE spazio anche a un atleta. L’esordio in WWE di Randy Rowe Nell’ultima Raw Reunion gli appassionati hanno assistito alla sfilata di tantissime vecchie glorie del: da “Stone Cold” Steve Austin a Hulk Hogan, da Ric Flair a Santino Marella, da Rikishi a D-Generation X, passando per Torrie Wilson, Kelly Kelly e Ted DiBiase. Tuttavia, tra i tantissimi big che si sono messi in mostra ha trovato un piccolo posto anche l’Daniele: con il nome di Randy Rowe è rimasto sul ring circa un minuto, nell’intermezzo tra una star e l’altra, nell’incontro che lo ha visto strapazzare dal gigantesco Braun Strowman. Era la prima apparizione per Randy Rowe sul palcoscenico più importante del: ha ...

