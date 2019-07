Death Stranding innalzerà gli standard del settore videoludico | parola di Troy Baker

Il nuovo trailer di Death Stranding ci presenta Heartman - un uomo che vive 21 minuti alla volta : Se non vedete l'ora di mettere le mani su Death Stranding dovete sapere che un nuovo trailer del gioco è ora disponibile e ci permette di conoscere in dettaglio Heartman, un personaggio già intravisto e di cui si è già parlato caratterizzato da una peculiarità non da poco.Heartman è uno scienziato facente parte del gruppo di ricerca BRIDGES, gruppo per il quale lavora anche Sam. La particolarità di Heartman è che è costretto a vivere a ...

Death Stranding con un nuovo trailer ci presenta Heartman - un personaggio che vive per 21 minuti alla volta : Se non vedere l'ora di mettere le mani su Death Stranding dovete sapere che un nuovo trailer del gioco è ora disponibile, e ci permette di fare conoscenza con Heartman, un nuovo personaggio con una peculiarità.Heartman è uno scienziato facente parte del gruppo di ricerca BRIDGES, gruppo per il quale lavora anche Sam. La particolarità di Heartman è che è costretto a vivere a intervalli, nel senso che la sua vita è composta da cicli di 21 minuti. ...

Il nuovo trailer di Death Stranding presenta Heartman prima dell’uscita su PS4 : L'8 novembre sarà il grande giorno di Death Stranding. Un titolo che, in uscita in esclusiva - forse solo temporale! - su PlayStation 4, non ha di certo bisogno di presentazioni. Non solo perché porta la firma di Hideo Kojima, iconico game designer giapponese a cui si deve la saga di Metal Gear, ma anche perché Sony e gli sviluppatori di Kojima Productions continuano a solleticare i palati dei videogiocatori, avendo messo in moto da tempo la ...

Jade Raymond : Death Stranding è un "capolavoro" : "Ho toccato il cuore del gioco ed è fantastico", ha spiegato Tetsuya Mizuguchi (Rez, Tetris Effect). "Osa superare i limiti" secondo Sam Lake (Max Payne, Alan Wake, Control). "Sono rimasto senza parole" ha dichiarato Mathijs de Jonge (Horizon: Zero Dawn).Queste alcune opinioni di sviluppatori esterni a Kojima Productions che hanno avuto la possibilità di vedere da vicino Death Stranding e di conoscerne parecchi dettagli. A queste parole ...

Death Stranding su Google Stadia? Hideo Kojima incontra Jade Raymond e accende i rumor : Il fascino di un nuovo progetto lontano da Metal Gear Solid e da Konami, un immaginario che attraverso diversi trailer ha mostrato un fascino innegabile e tanto hype tipico di un progetto made in Kojima. Moltissimi possessori di PS4 attendono con impazienza l'8 novembre per una marea di motivi e Death Stranding ha il potenziale (nonostante non si sia visto poi moltissimo) per essere uno dei più grandi videogiochi di questa fine generazione.Nel ...

Death Stranding : il trailer del gioco è stato preso come riferimento per la pubblicità brasiliana di un profumo : Un utente di Reddit che si fa chiamare Dellart ha scoperto che una pubblicità brasiliana di un profumo ha usato alcuni riferimenti del trailer di Death Stranding.Attraverso un video postato su YouTube, si vedono pochi secondi della pubblicità: tuttavia, ad una comparazione con il trailer del gioco di Hideo Kojima, i filmati sono pressoché identici. L'inquadratura, le luci, il titano che viene mostrato, sembrano voler fare un omaggio a Death ...

Hideo Kojima fermato alla dogana americana a causa del BB Pod di Death Stranding : Hideo Kojima è stato vittima di una singolare disavventura mentre si recava al San Diego Comic-Con. Il creatore di Death Stranding è stato fermato alla dogana americana, dopo che le autorità preposte hanno notato uno strano oggetto.L'oggetto in questione era il BB Pod, quel particolare contenitore che contiene il neonato già visto anche all'interno di Death Stranding. Naturalmente, data la natura insolita del bagaglio, i doganieri hanno voluto ...

Death Stranding potrebbe essere un'esclusiva PS4 temporale : Death Stranding, l'atteso gioco di Hideo Kojima, è stato recentemente protagonista al Comic-Con di San Diego. In questa occasione si è parlato nuovamente del gioco ed è stata svelata la box art.Dalle immagini che abbiamo potuto vedere, quello che salta immediatamente all'occhio è l'ottima cover delle edizioni Standard e Steelbook ma i fan hanno evidenziato anche qualcos'altro.Sulla copertina, infatti, non c'è alcun riferimento all'esclusività ...

Keanu Reeves in Death Stranding? L'attore fu originariamente proposto per ricoprire il ruolo di Mads Mikkelsen : Al panel Master Storyteller del Comic-Con 2019 di San Diego, Hideo Kojima ha rivelato che Keanu Reeves - che sarà tra i protagonisti di Cyberpunk 2077 - gli era stato originariamente raccomandato per Death Stranding, ma il director ha insistito per la presenza di Mads Mikkelsen.A Kojima si è aggiunto anche il regista Nicolas Winding Refn, che interpreta il personaggio di Heartman in Death Stranding. I due hanno discusso i loro diversi approcci ...

Death Stranding : Hideo Kojima e Nicolas Winding Refn svelano qualche dettaglio sul personaggio di Heartman : Al Comic-Con 2019 di San Diego, il regista Nicolas Winding Refn si è unito al visionario director di Death Stranding, Hideo Kojima e, in questa occasione, si è parlato del personaggio di Refn che comparirà nell'atteso Death Stranding, ovvero Heartman.In primo luogo, è stata mostrata una breve clip in cui Sam (Norman Reedus) osserva Heartman che non risponde, con una scatola metallica elettronica attaccata al suo torso. Heartman poi si sveglia e ...

Death Stranding sulla scia di Cyberpunk 2077 - un attore poteva esser parte del cast : La peculiarità di un titolo del calibro di Death Stranding è senza ombra di dubbio insita nella sua cripticità. La nuova fatica di Hideo Kojima sprizza palesemente genialità da ogni poro: una genialità che però al momento è davvero difficile da inquadra appieno, con il maestro nipponico dell'intrattenimento videoludico che si sta palesemente divertendo a mandare ai matti i propri affezionatissimi fan. I primi filmati condivisi hanno infatti ...

Svelate le copertine di Death Stranding : uscita su PS4 in esclusiva solo temporale? : Dopo l'addio a Konami, Hideo Kojima è pronto a dare Death Stranding in pasto ai suoi (tantissimi) fan. Ma anche ai videogiocatori più curiosi, che sono affascinati dalla prossima avventura in terza persona modellata dallo stesso creatore della saga stealth di Metal Gear. Un titolo che vedrà la partecipazione di numerose star internazionali, con in testa l'attore Norman Reedus, noto al grande pubblico per il ruolo di Daryl Dixon nella serie TV ...

Death Stranding : svelate le cover della Standard Edition e dello Steelbook : Durante il corso del panel "Hideo Kojima: Master Storyteller" del San Diego Comic-Con 2019, Hideo Kojima ha svelato le cover ufficiali della Standard Edition e dello Steelbook dell'attesissimo Death StrandingLa boxart della Standard Edition ritrae il protagonista Sam Bridges, interpretato dall'attore Norman Reedus, "che deve affrontare un mondo drasticamente trasformato dal Death Stranding e salvare l'umanità riconnettendo una società in ...

In Death Stranding il protagonista Sam potrà risposarsi e dormire : Coloro che hanno seguito nella sua carriera leggendaria Hideo Kojima, sapranno che il celebre director giapponese è un tipo piuttosto singolare. Questa "stranezza" si è sempre insinuata nei suoi giochi in qualche modo, e sembra proprio che Death Stranding non farà eccezione. Una delle cose a cui tiene molto Kojima è fare in modo che il vostro personaggio faccia cose che non vi aspettate.Kojima ha usato il suo account Twitter per pubblicizzare il ...