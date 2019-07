Dazi | riprendono negoziati Cina-Usa ma è già scontro Trump | “Pechino si sta comportando

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 30 luglio 2019) Gli Stati Uniti e laoggi a Shanghai iper porre fine alla guerra commerciale tra i due Paesi. I colloqui rappresentano il primo tentativo i riconciliazione dopo il brutale fallimento deidi maggio, quando Donaldha accusato Pechino di avere violato i suoi impegni. Ma già i primi segnali che arrivano non fanno ben sperare. Eloquente un tweet del presidente Usa, che, in sostanza, avverte i cinesi affinché negozino ora o gli conviene sperare che il presidente Usa Donaldnon venga rieletto. "Lasi stamolto male, l'anno peggiore degli ultimi 27 - scrive il capo della Casa Bianca - avrebbe dovuto iniziare a comprare il nostro prodotto agricolo ora, nessun segno che lo stiano facendo. Questo e' il problema con la, non arrivano".sottolinea: "La nostra economia e' diventata MOLTO piu' grande di quella cinese negli ...

