Dal ministero alle Fiamme azzurre | ecco i concorsi per migliaia di posti

Russiagate - Conte : Savoini a Mosca con Salvini - Dal suo ministero no informazioni | M5s esce per protesta : "Non toccava al premier" : "Era presente a Mosca il 15 e 16 luglio 2018 a seguito del ministro Salvini", ha aggiunto il premier

Lega-Russia - Conte : "Savoini solo al seguito di Salvini ma Dal suo ministero nessuna informazione" | "Politica estera dell'Italia non influenzata ma vigileremo" : "Era presente a Mosca il 15 e 16 luglio 2018 a seguito del ministro Salvini", ha aggiunto il premier

Rischio Listeria. Salame richiamato Dal ministero della Salute : “Non mangiatelo” : Avviso di richiamo da parte del Ministero della Salute: è stato ritirato un lotto di Salame per la presenza di listeria monocytogenes. Il Salame richiamato è stato prodotto dal Salumificio Bianco Angelo Snc nello stabilimento di via Roma 14 a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso (marchio di identificazione: IT 9-367/L CE).Continua a leggere

Lega-Russia - Conte : "Savoini solo al seguito di Salvini ma Dal suo ministero nessuna informazione" | "Politica estera dell'Italia non influenzata ma vigileremo" : "Era presente a Mosca il 15 e 16 luglio 2018 a seguito del ministro Salvini", ha aggiunto il premier

Meteo - tra poche ore il caldo record : "Ecco le città più pericolose" - l'allarme diffuso Dal ministero : Il ministro della Salute ha pubblicato online il bollettino di quelle che saranno le ondate di calore previste per le prossime giornate. Un vero e proprio allarme rosso. Per domani, mercoledì 24, si attende a Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Torino, bollino rosso. In questo senso, il ministero s

Possibile rischio microbiologico - il Ministero della Salute ritira prodotto alimentare Dal mercato : Possibile rischio microbiologico: prodotto alimentare subito ritirato dal mercato. La nuova allerta arriva dal sito del Ministero della Salute che, attraverso la sezione del proprio sito dedicata agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, ha pubblicato l’avviso di ritiro a scopo precauzionale per una Possibile contaminazione microbiologica. Il prodotto alimentare in questione è un lotto di bocconcini ...

Arancia candidata ritirata Dal mercato - l’avviso del Ministero della Salute : Come spiega l'avviso del Ministero il richiamo si è reso necessario per la possibile presenza di tracce dell'allergene anidride solforosa, non dichiarata in etichetta. Nel dettaglio, il richiamo riguarda sette lotti di dragées all’Arancia candita ricoperti di cioccolato fondente venduti a marchio Cioccolatitaliani.Continua a leggere

Concorsi Pubblici 2019-2021 : autorizzate nuove assunzioni Dal Ministero : Pubblicato sul sito della Funzione Pubblica il DPCM 20 giugno 2019, recante l’autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento di personale ai sensi dell’articolo 35 comma 4 del decreto legislativo 30 Marzo 2001 n.165. Entro il 2021 verranno indette nuove assunzioni per: Consiglio di Stato, Avvocatura Generale dello Stato, Ministero della Difesa, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero della Giustizia, Agenzia ...

Trance di verdesca congelate ritirate Dal mercato. Ministero della Salute : “Rischio chimico” : Il Ministero della Salute ha pubblicato sul suo sito, nella sezione “Avvisi di sicurezza”, il richiamo di un lotto di tranci di verdesca congelati per la presenza di mercurio oltre ai limiti di legge. Il prodotto è realizzato dall’azienda Panepesca Spa e in particolare il richiamo riguarda il lotto di produzione R105, con data di scadenza fissata al 30/10/2020.Continua a leggere

Integratori alimentari ritirati Dal mercato - il Ministero : “Salgono a 21 i casi di epatite” : Cresce ancora il numero dei casi di epatite colestatica acuta, "non infettiva e non contagiosa, riconducibili al consumo degli Integratori alimentari a base di curcuma e curcumina": al 20 giugno 2019 ne sono 21 e nella maggior parte dei casi si tratta di pazienti donne. Ecco l'elenco aggiornato di tutti i prodotti ritirati a scopo precauzionale dal mercato da parte del Ministero della Salute: "Non consumateli per precauzione".Continua a leggere

Comiso riceve 130 mila euro Dal ministero dello sviluppo economico : Il Ministero dello sviluppo economico ha stanziato centro trenta mila euro per il Comune di Comiso che serviranno per ristrutturazione scolastica

Integratori alimentari ritirati Dal mercato - sono 19 i casi di epatite segnalati Dal Ministero : sono 19 i casi di epatite colestatica acuta, "non infettiva e non contagiosa, riconducibili al consumo di curcuma": lo rende noto il Ministero della Salute, che ha provveduto a richiamare altri due Integratori alimentari a base di curcuma. Risultano al momento 22 i prodotti segnalati: "Non consumateli a scopo precauzionale".Continua a leggere

La curcuma non smette di preoccupare : lanciato un altro allarme epatite Dal ministero della Salute : Un altro richiamo nei confronti di un integratore alimentare a base di curcuma è stato pubblicato dal Ministero della Salute. Si tratta di CARTIJOINT FORTE da 20 compresse, contenente Gucosammina cloridrato, Condroitin solfato, Bio-Curcumin BCM-95, prodotto da FIDIA FARMACEUTICI SPA. Il lotto di produzione del prodotto è il n° 24/18, con data di scadenza 31-10-2021, marchio Sigmar Italia Spa. Il motivo della segnalazione è indicato in ...

Tatuaggi cancerogeni : l’ennesimo allarme di pigmento pericoloso lanciato Dal ministero della Salute : Ancora un allarme dopo l’individuazione di pigmenti per Tatuaggi cancerogeni. Il richiamo del prodotto in questione è stato pubblicato oggi sul sito web del Ministero della Salute. Nello specifico si tratta del pigmento per Tatuaggi DUBAI GOLD, della WORLD FAMOUS TATTOO; paese d’origine USA, lotto n° WFDG181704, REF WFDG1. Distribuito dalla ditta SEVEN TATTOO SUPPLY via Gramsci 2/G Lissone, prelevato presso l’attività AMADE’ TATTOO ...