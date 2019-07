Da Grace Kelly a Louis Ducruet | i matrimoni del Principato di Monaco

Nozze Louis Ducruet : il mistero di Charlene di Monaco e l’omaggio a Grace Kelly : Louis Ducruet, figlio di Stéphanie di Monaco e Daniel Ducruet, e la fidanzata storica, Marie Hoa Chevallier, sono convolati a Nozze. Entrambi 26enni, hanno voluto un matrimonio social e sfarzoso, con tre giorni di festeggiamenti, dal 26 al 28 luglio, e altrettanti cambi d’abito per la sposa, i cui look sono stati realizzati da Rosa Clarà e Atelier Boisanger. Insomma, Nozze davvero principesche. E in effetti Louis Ducruet ha voluto rendere ...

Charlotte Casiraghi - due abiti da sposa ispirati allo stile di Grace Kelly : L'abito Saint Laurent di Charlotte CasiraghiL'abito Saint Laurent di Charlotte CasiraghiL'abito da sposa di Grace KellyL'abito Chanel di Charlotte Casiraghi e la collana di Grace KellyLa collana di Grace KellyDa sempre lontana sia dai cliché reali che dai riflettori, Charlotte Casiraghi è convolata a nozze con Dimitri Rassam questo week-end, ed esattamente come ci saremo aspettati: in totale discrezione, e di certo non con un classico e pomposo ...

Charlotte Casiraghi si sposa indossando la collana di nonna Grace Kelly : le foto del matrimonio : Charlotte Casiraghi si è sposata con Dimitri Rassam con poco clamore e all’improvviso, ma le immagini dell’abito e della coppia sono subito comparse su Instagram mostrando l’incredibile eleganza della principessa, degna nipote di Grace Kelly. La figlia di Carolina di Monaco, 32 anni, due figli, ha detto sì al figlio di Carole Bouquet, 34 anni, produttore cinematografico. Charlotte Casiraghi, figlia di Carolina di Monaco e del ...

Charlotte Casiraghi si sposa indossando la collana di nonna Grace Kelly : le foto del matrimonio : Charlotte Casiraghi si è sposata con Dimitri Rassam con poco clamore e all'improvviso, ma le immagini dell'abito e della coppia sono subito comparse su Instagram mostrando...

Charlotte Casiraghi sposa il suo Dimitri. Nel look l'omaggio per nonna Grace Kelly : Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam sono finalmente marito e moglie. Una doppia cerimonia civile nella giornata di sabato 1° giugno ha visto coronato il sogno d’amore tra i due.Il rito civile (lui è già stato sposato con la modella russa Masha Novoselova, mamma della sua prima figlia) si è svolto a Palazzo Grimaldi, gli sposi hanno poi accolto gli invitati nei giardini di Palazzo Grimaldi per il pranzo.Dimitri ...

Charlotte Casiraghi sposa : Charlene di Monaco dimenticata e omaggio a Grace Kelly : Charlotte Casiraghi ha sposato Dimitri Rassam con rito civile sabato primo giugno a Monaco. La figlia di Carolina ha superato se stessa in fatto. Semplicemente splendida ed elegante: è lei la vera principessa di Montecarlo. Charlotte ha incantato i numerosi ospiti con due look da sogno che nascondono un significato segreto. L’abito per il party serale esclusivo è color avorio, firmato Chanel, con bustier senza spalline che mette in risalto ...

Il beauty look da sposa di Charlotte Casiraghi cita nonna Grace Kelly : Il beauty look da sposa di Charlotte Casiraghi cita nonna Grace KellyIl beauty look da sposa di Charlotte Casiraghi cita nonna Grace KellyIl beauty look da sposa di Charlotte Casiraghi cita nonna Grace KellyIl beauty look da sposa di Charlotte Casiraghi cita nonna Grace KellyIl beauty look da sposa di Charlotte Casiraghi cita nonna Grace KellyIl beauty look da sposa di Charlotte Casiraghi cita nonna Grace KellyIl beauty look da sposa di ...

Dentro il party di nozze di Charlotte Casiraghi (come nonna Grace Kelly) : Grace Kelly e Ranieri di MonacoGrace Kelly e Ranieri di MonacoGrace Kelly e Ranieri di MonacoCarolina di Monaco e Phillipe JunotGrace Kelly e gli altri matrimoni monegaschiCarolina di Monaco e Stefano CasiraghiAlberto e CharleneAlberto e CharleneCharlotte Casiraghi, la più bella del principato di Monaco, è andata a nozze. Trentadue anni, due figli, ribelle, indipendente e appassionata di filosofia, ha detto «sì» a Dimitri Rassam, 34, produttore ...