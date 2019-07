“Da colpo al cuore” Monica Bellucci | il vestito non riesce a nascondere il seno E i fan

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 30 luglio 2019) Bella lo è stata sempre e probabilmente lo sarà per sempre, anche in vecchiaia. Parliamo della donna più desiderata dagli italiani. No, non Belen, ma, la splendida 54enne originaria di Città di Castello che ha letteralmente conquistato il web con una foto da capogiro postata sul suo profilo ufficiale Instagram. Una delle donne più belle del pianeta è di fatto apparsa in uno scatto che la ritrae con una scollatura da capogiro, che ha mandato in visibilio i fan. Recentemente, la diva nostrana ha dichiarato alla stampa di aver messo un punto alla storia d’amore con il compagno Nicolas Lefebvre. Che la sua sia dunque un’azione di rivalsa? Ma cosa è successo davvoer? La dichiarazione era per la precisione giunta alla fine dell’intervista in questione, doveha specificato: “L’amore è finito, ma non ho detto di essere single”. Laè inoltre appena apparsa in una ...

MarioGiunta : • Bennacer al Milan e’ un ottimo colpo. Lo scorso anno uno di quelli che mi ha colpito di più. Visione, grande tecn… - capuanogio : Con l’offerta da 80 milioni per #Pepe confermata dal presidente del Lille diventerà difficile per i tifosi del… - gia_spizzs : RT @BTS_ITALIA: ARMY ci siete? Battete un colpo ???? Per questa serata di mass voting vi vogliamo tutti super attivi e carichi, fatevi sentir… -