Cuore di papà Salvini costretto alle scuse per il figlio sulla moto d' acqua della Polizia

(Di martedì 30 luglio 2019) Mai si era visto undel ministro dell’Interno salire su uno scooter addi Stato, farsi un giro in mare, scorrazzato da un agente, con papà “Matteo”, torso nudo, e solita sicumera, chespiaggia non si scompone, impegnato a giocare a pallone, per poi tirare la palla verso il mare. Matteo, “errore mio di papà” è la formula usata, e anche questo è un inedito per il Capitano leghista. Succede tutto al Papeete Beach, in un pomeriggio di luglio. Matteoè a Milano Marittima, con i figli per la consueta vacanza di fine luglio. E, come sempre, staziona nel solito lido. A un certo punto, succede una cosa inusuale, inopportuna, se siedi al Viminale.battigia ci sono una serie di scooter addi Stato. Il CapitanoLega sta ...

