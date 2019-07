Crociere | nasce la Costa Toscana | alimentata a Lng | il carburante più pulito del mondo

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Il taglio della lamiera nel cantiere Meyer di Turku in Finlandia ha sancito l’inizio della costruzione di, nuova unità di(gruppo Carnival), seconda di due navi gemelle alimentate, in porto e in navigazione, a gas naturale liquefatto (Lng), il combustibile fossile piùal. La prima,Smeralda, è a fine allestimento sempre nel cantiere di Turku ed entrerà in servizio nell’ottobre 2019.sarà, invece, consegnata nel 2021.Smeralda erientrano nel piano di riduzione della carbonfootprint definito da Carnival Corporation. Le soluzioni adottate sinora hanno già permesso a Carnival di ridurre l’impatto del 27,6% nel 2018 e di superare il target del 25% previsto per il 2020. Con una stazza lorda di oltre 180.000 tonnellate e oltre 2.600 camere ciascuna,Smeralda efanno parte di un ...