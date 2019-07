Cristiano Ronaldo compra una villa da sogno sulla Costa del Sol | sale cinema e piscina

Juventus - Cristiano Ronaldo fissa l’obiettivo : “proveremo a vincere la Champions” : “Se vinceremo la Champions League quest’anno? Non lo so. Ci proveremo, come sempre. E’ difficile perché tutte le squadre la vogliono. Spero che la Juventus la vincerà”. Sono le dichiarazioni dell’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo a Madrid per ricevere un premio assegnatogli dal quotidiano sportivo ‘Marca’. “La cosa più importante è che la mia carriera è proseguita ben dopo il Real. ...

Cristiano Ronaldo non gioca - in Corea si arrabbiano : “Abbiamo chiesto alla Juve di onorare il contratto - ma…” : Nel match di qualche giorno fa tra Juventus e Team K-League, terminato sul risultato di 3-3, Cristiano Ronaldo non è sceso neanche un minuto in campo. Il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha poi rivelato in conferenza stampa che ha preferito non rischiarlo per via di un affaticamento muscolare. Ma dalla Corea si sono arrabbiati. La Lega Calcio del paese asiatico ha chiesto infatti i danni alla Vecchia Signora per non aver utilizzato il ...

Fantacalcio serie A : Cristiano Ronaldo il più caro - Pinamonti la possibile sopresa : Tra meno di un mese inizierà la stagione calcistica 2019/2020 e come tutti gli anni non potrà mancare il Fantacalcio. Centinaia di migliaia di appassionati, possono iniziare a studiare le quotazioni dei nuovi arrivati in serie A, andare ad individuare le possibili sorprese, oppure provare a pescare qualche giocatore in cerca di riscatto dopo una stagione deludente. Sotto l'ombrellone o al fresco della montagna, si inizia quindi a buttare un ...

Nicolas Pepè al Napoli - il bomber che giocava in porta costa quasi come Cristiano Ronaldo : «Cristiano Ronaldo ha una certa età e spendere così tanto per un solo cartellino può ritorcersi contro», aveva detto un anno fa il presidente del Napoli De Laurentiis in merito all' acquisto più costoso della storia di Serie A (117 milioni, 105 di cartellino e 12 di commissione). Evidentemente qualc

Dalla Spagna - Mundo Deportivo : Cristiano Ronaldo approverebbe l'arrivo di Neymar : La Juventus è pronta a rientrare in Italia per riprendere la preparazione estiva, considerando che ormai manca circa un mese all'inizio della Serie A. La dirigenza bianconera, intanto, prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali per il gioco di Sarri, anche se al momento vi è la necessità di alleggerire una rosa piuttosto ampia, che attualmente è formata da 27 giocatori. Sono diversi i giocatori destinati a lasciare ...

Inter - Godin infiamma la sfida con la Juventus : che bordata a Cristiano Ronaldo - il clima è già caldissimo : L’Inter ha piazzato un grande colpo di mercato, si tratta dell’arrivo a parametro zero del difensore Godin, l’ex Atletico Madrid è pronto a blindare la difesa con Skriniar e De Vrij. Intenzioni importanti già per la prossima stagione, ecco l’Interessante Intervista al calciatore a ‘La Gazzetta dello Sport’. «Lo sa perché noi uruguaiani siamo differenti? Se lo chiede tutto il mondo come sia possibile che ...

K-League Stars-Juventus - Cesinha esulta come Cristiano Ronaldo : la reazione di CR7 [VIDEO] : Che affronto di Cesinha, l’esultanza dopo il gol contro la Juventus è alla… Cristiano Ronado: la reazione dell’attaccante portoghese E’ in corso a Seoul l’amichevole tra K-League Stars (Kor) e Juventus: un’amichevole utile ai bianconeri per preparare il prossimo match dell’International Champions Cup. La sfida non sta andando nel migliore dei modi per la squadra di Maurizio Sarri, che attualmente ...

Juventus - l’umiltà di de Ligt : l’episodio con Cristiano Ronaldo ed il rapporto con i compagni : L’autogol contro l’Inter non cambia il parere sul difensore de Ligt, la Juventus ha piazzato un grande colpo di mercato in difesa e l’olandese si candida ad essere protagonista anche con la maglia bianconera. La Juventus ha presentato la seconda maglia, de Ligt si è fermato a parlare con i giornalisti, ecco l’intervista riproposta da ‘La Gazzetta dello Sport’. Bonucci, Chiellini, De Ligt, Demiral, ...

Juventus : Cristiano Ronaldo al centro del progetto di Sarri : Manca poco alla chiusura del calciomercato e la Juventus sta prendendo forma. Fabio Paratici, avrebbe svolto un ottimo lavoro, regalando a Maurizio Sarri dei giocatori che possono far fare il salto di qualità all'intera rosa. Manca però ancora un ultimo sforzo per rendere la squadra competitiva, soprattutto in Europa. Al centro del progetto dei bianconeri c'è Cristiano Ronaldo. Adesso bisogna cedere: Matuidi, Khedira e Cancelo gli ...

Cristiano Ronaldo esilarante a Nanchino : CR7 si affaccia dal bus della Juve e… urla ai fan [VIDEO] : Che ridere con Cristiano Ronaldo a Nanchino: l’attaccante portoghese si affaccia dal bus della Juventus ed urla ai suoi fan Splendida vittoria, ai rigori, ieri a Nanchino, per la Juventus nel derby d’Italia contro l’Inter. I bianconeri hanno trionfato nel match di International Champions Cup, grazie anche alle tre parate di Gigi Buffon. Decisivo è stato anche Cristiano Ronaldo, che dopo l’autorete di De Ligt ha ...

Cristiano Ronaldo commenta il successo sull’Inter : “Contenti di aver vinto - abbiamo meritato” : “Penso che abbiamo meritato, siamo contenti di aver vinto”. L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo commenta così il successo ottenuto contro l’Inter ai rigori nell’amichevole disputata a Nanchino valida per l’International Champions Cup. “E’ un piacere giocare queste partite con una delle nostre rivali – ha aggiunto il fuoriclasse portoghese – L’Inter è una grande ...

Juve - tifoso invade il campo durante l'allenamento : raptus di Cristiano Ronaldo. Salta addosso al poliziotto : durante l'allenamento della Juve a Nanchino, in Cina, un tifoso ha fatto un blitz in campo. La polizia è intervenuta per bloccarlo ma Cristiano Ronaldo, con un "colpo di testa", ha preso la rincorsa èd è Saltato sull'agente lasciando l'interessato e i presenti di stucco. Cr7 poi se ne è andato tra l

Cristiano Ronaldo/ La fine dell'incubo sulla violenza sessuale - Quelli della luna - : Cristiano Ronaldo intervistato a Quelli della luna, di Mughini. 'Ho giocato anche in Inghilterra per cinque anni e credo che la Serie A sia il campionato dove è più difficile fare gol'

Juventus - invasione di campo durante l’allenamento : Cristiano Ronaldo interviene così… [VIDEO] : La Juventus è al lavoro per preparare la prossima stagione, i bianconeri si candidano a diventare grandi protagonisti con l’obiettivo di arrivare fino in fondo in campionato ed in Champions League. Novità in panchina con l’arrivo di Maurizio Sarri, il gioco della squadra è cambiato come si è già visto dalla partita contro il Tottenham nonostante la sconfitta, un grande protagonista è stato come al solito Cristiano Ronaldo. Il ...