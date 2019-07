Corato | ortopedico lavora in nero nello studio abusivo Finisce sotto processo

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 30 luglio 2019) Emanuela Carucci Il professionista risultava in servizio presso l'Asl di Bari che lo ha licenziato. Lo scorso anno subì il sequestro di 100mila euro percepiti con le visite fuori orario ospedaliero Svolgeva la sua attività di medicototalmente in. Il fatto a, Comune in provincia di Bari. Gli agenti della guardia di finanza di Molfetta hanno scoperto la truffa di Vito Cagnetta, originario di Terlizzi, cheva in maniera illecita nel suoprivato totalmente. Il medico, secondo quanto si legge sul quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno" aveva chiuso la partita Iva vent’anni fa e risultava in regime di attività "intra-moenia", cioè per una struttura sanitaria pubblica.La Asl di Bari lo ha licenziato senza preavviso ed ora Cagnetta è statoposto adai giudici del tribunale di Trani. L'accusa è di truffa al ...

