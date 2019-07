Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019), sono ben 19 glida Walterper la gara didel preliminare diin Ungheria tra il Debrecen e i granata, che hanno vinto 3-0 in Italia. Dopo l’allenamento al Filadelfia, Belotti e compagni voleranno domani in Ungheria. Non saranno della gara Lyanco (distrazione al muscolo semi-membranoso della coscia sinistra) e Lukic (otite). Domani conferenza stampa dialle 17 allo Stadio Nagyerdei e, a seguire, la seduta di rifinitura. Ecco i. Ecco i 19per la trasferta di Debrecen!#SFT pic.twitter.com/YCAd1I8FFk —Football Club (@FC 1906) July 30, 2019 L'articolo, glidaper ildiCalcioWeb.

gazzettaGranata : Debrecen-Torino, i convocati: out Falque, Lukic e Lyanco. C’è Bonifazi - CalcioWeb : Convocati #Torino, gli uomini scelti da #Mazzarri per il ritorno di Europa League [FOTO] - toropuntoit : #DebrecenTorino, i convocati di #Mazzarri per l'#EuropaLeague -