Controlli Polizia Modica | droga in casa a Marina di Marza

Controlli Polizia : aggredito 113 - feriti : 13.00 Una volante della Polizia è stata accerchiata, a Torino,da decine di persone, perlopiù nordafricane, che volevano impedire l'identificazione di un nigeriano di 28 anni. Soltanto l'arrivo di una seconda volante ha permesso agli agenti di riportare la calma dopo il parapiglia.Il nigeriano è stato arrestato, mentre alcuni poliziotti, contusi, sono stati medicati al Pronto Soccorso. E' accaduto nel quartiere Barriera Milano dove già lo ...

Controlli antidroga : Polizia ammanetta 15 persone e opera diversi sequestri : Roma – A finire in manette un italiano di 48 anni che, malgrado fosse sottoposto agli arresti domiciliari, continuava la sua attivita’ di spaccio. D.C.G., queste le sue iniziali, da tempo era sotto osservazione da parte dei poliziotti del Commissariato Colombo proprio per verificare che non stesse continuando nella sue attivita’ illecite. E proprio dalla finestra dell’abitazione gli investigatori hanno potuto osservare lo ...

Ostiense - 13mila euro di multe a locali dopo Controlli Polizia : Roma – Ammonta a 13 mila euro circa il totale delle sanzioni elevate dagli agenti del Gruppo Tintoretto della Polizia locale di Roma Capitale durante i controlli congiunti con il commissariato Colombo della Polizia di Stato presso vari locali ed esercizi commerciali nelle vie della zona Ostiense e San Paolo. Il personale ha riscontrato diverse irregolarita’ in tre attivita’, tra cui la mancata indicazione dei prezzi di vendita ...

Angela Merkel - in Germania la polizia ha il diritto di uccidere chi non si ferma ai Controlli e fugge : Paese che vai, legge che trovi: in Germania la polizia è autorizzata a spararti se non ti fermi a un controllo stradale e fuggi. L'autorizzazione prevede che gli agenti possano colpire alle gambe, ma, in casi estremi, si può anche uccidere. Insomma, per Berlino nessun caso di eccesso di difesa. Dal

Milano : Controlli al parco Sempione - polizia arresta due spacciatori : Milano, 22 giu. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato al parco Sempione di Milano due cittadini del Gambia per spaccio di droga. Nel primo intervento, alle 18.15 di ieri, gli agenti hanno notato un uomo che, alla vista della volante, ha cercato di allontanarsi, gettando a terra un involucro. Nel sac

Confcommercio Pozzallo chiede maggiori Controlli della Polizia locale : Confcommercio Pozzallo chiede all’amministrazione comunale d intensificare i controlli nelle zone sensibili in vista dell'aumento dei turisti

Firenze. Furbetti della Ztl : i Controlli della Polizia Municipale in centro : Continua l’attenzione della Municipale di Firenze per la sicurezza stradale. Una pattuglia dell’autoreparto ha effettuato alcuni controlli in via Silvio

Firenze. Controlli sulle assicurazioni dei veicoli : tutti i numeri della Polizia Municipale : La sicurezza stradale è da sempre un impegno prioritario per la Polizia Municipale di Firenze. In particolare, la copertura assicurativa

Milano : Controlli Polizia - tre denunciati per guida in stato di ebbrezza : Milano, 15 giu. (AdnKronos) - E' di tre denunciati il bilancio dei controlli realizzati dalla polizia, nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno, per prevenire le 'stragi del sabato sera'. I controlli, nella zona di via Valtellina a Milano, hanno permesso di sottoporre a prova con etilometro 40

Controlli in stazioni ferroviarie : Polizia protagonista di 3 storie a lieto fine : Roma – Gli operatori del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio si sono resi protagonisti di alcuni interventi a lieto fine che contraddistinguono la Polizia di Stato nella funzione di Polizia di prossimita’. Ieri mattina una pattuglia della Polizia Ferroviaria in servizio nella stazione di Roma termini e’ intervenuta, su segnalazione del personale delle Ferrovie dello Stato, su un treno proveniente da Nettuno ...