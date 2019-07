Concrete Genie | la colorata esclusiva PS4 vanterà una speciale modalità fotografica

Il colorato Concrete Genie ha una data di uscita : Concrete Genie verrà lanciato per PlayStation 4 l'8 ottobre nelle Americhe e il 9 ottobre in Europa, come annunciato da Sony Interactive Entertainment e dallo sviluppatore Pixelopus.Il gioco sarà disponibile per $ 29,99 USD / $ 39,99 CAD / € 29,99 in edizione standard e per $ 39,99 USD / $ 49,99 CAD / € 39,99 nella Digital Deluxe edition. Quest'ultima include una colonna sonora, un artbook digitale, un pacchetto aggiuntivo "Pond ...