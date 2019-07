Concorsi Regione | 3475 assunzioni in arrivo tra Campania ed Emilia a partire da quest' anno

Concorsi Regione Emilia Romagna 2019 : pubblicati i bandi per 447 posti : Dopo 10 anni di stop del turnover sono stati sbloccati nuovi Concorsi Regione Emilia Romagna per l’assunzione di 447 Specialisti in diverse aree nel triennio 2019/2021. In particolare: 37 Specialisti programmazione del territorio, della mobilità e della tutela ambientale; 43 Specialisti gestione del territorio e del patrimonio pubblico; 83 Specialisti in materie economiche e finanziarie; 59 Specialisti della trasformazione ...

Assunzioni alla Regione Siciliana - Concorsi per 6000 posti : Dopo undici anni la Regione Siciliana torna ad assumere. Ieri il Parlamento Siciliano ha dato il via libera alla norma presentata dal governo Musumeci che sblocca i concorsi in assessorati e uffici regionali svuotati dall’ondata di pensionamenti che sono tremila negli ultimi tre anni. Già a partire dal 2020 – sulla base del fabbisogno di ogni dipartimento e in proporzione ai pensionamenti dell’anno precedente – potranno essere ...

Concorsi giunta Regione Lazio in scadenza : come fare domanda al fotofinish : Sono 7 i bandi per i Concorsi giunta Regione Lazio pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 dello scorso 25 giugno: si punta all'assunzione di 355 nuove figure da affidare a ciascuno dei segmenti di competenza. In particolare, si cercano 200 unità di esperto di mercato e servizi per il lavoro (categoria D), 20 da esperto di comunicazione e reLazioni istituzionali (categoria D), 20 addetti all'area informatica (categoria D), 10 figure di ...

Pronti i Concorsi alla Regione Siciliana - posto fisso per oltre 6 mila persone : Tornano le assunzioni alla Regione Sicilia ed è corsa contro il tempo, prima delle ferie, per l’approvazione della legge che permetterà di aprire i bandi di concorso. L’Ars deve approvare due provvedimenti che sbloccherebbero subito 500 assunzioni e bisogna far presto per evitare che la macchina amministrativa si paralizzi Il piano triennale del fabbisogno prevede l’assunzione di seimila nuovi regionali entro il 2024. La proposta prevede che ...

Concorsi Regione Toscana - 49 posti all’Agenzia regionale per l’impiego entro il 2019 : Pubblicati 4 bandi dei Concorsi Regione Toscana per 49 assistenti e funzionari da inserire nell’Agenzia regionale per l’Impiego. La notizia arriva dallo stesso Ente tramite avviso sul Bollettino Ufficiale regionale n.26 bis del 28 Giugno 2019. Vediamo assieme i profili richiesti, come inviare la domanda e le prove di selezione. Le novità sui Concorsi Pubblici Concorsi Regione Toscana: i profili messi a bando I 4 bandi di Concorso ...

Concorsi Regione Lazio - 355 posti per diverse figure professionali : come candidarsi : Nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 50 del 25 Giugno 2019 sono stati pubblicati 7 bandi dei Concorsi Regione Lazio per la selezione di diverse figure a supporto dell’organico dei Centri per l’Impiego. Vediamo assieme le procedure concorsuali pubblicate e come candidarsi. Tutte le novità sui Concorsi Pubblici Concorsi Regione Lazio: i bandi pubblicati Sette i bandi pubblicati per la ricerca di ...