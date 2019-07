Comune di Roma | prima domenica agosto ingresso gratuito nei musei

Musei in Comune - ingresso gratuito per la prima domenica di agosto per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana : ingresso gratuito nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitanaper la prima domenica del mese di agosto. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. L’estate al museo permette di scoprire, oltre alle collezioni permanenti dei Musei, le tante mostre in corso.domenica 4 agosto la maggioranza delle esposizioni saranno ad ingresso gratuito per ...

Roma - il Viminale sgombera e il Comune paga : l’emergenza fa tornare le cooperative. Gli sfrattati di Primavalle ospitati a peso d’oro : Il Viminale ordina gli sgomberi, la Prefettura li calendarizza e la Questura li esegue. Ma poi, a pagare, è il Comune di Roma. A caro prezzo, perché gli alloggi pubblici disponibili non ci sono e bisogna chiamare in causa le cooperative. Le stesse che già gestiscono da oltre 10 anni i cosiddetti “residence”, per i quali in passato il Campidoglio ha speso anche 40 milioni di euro l’anno. Alle coop, il Campidoglio è dovuto ...

Informazioni preliminari sul maxi concorso al Comune di Roma 2019 : tra bando e figure richieste : Emergono in queste ore le prime Informazioni da annotare per quanto riguarda il tanto atteso maxi concorso al Comune di Roma 2019, considerando il fatto che tra poche settimane ci sarà una svolta per coloro che seguono da vicino la vicenda. Dopo aver analizzato ulteriori Informazioni su quello MiBAC, come avrete notato dal nostro articolo di poche ore fa, oggi 16 luglio tocca condividere i dettagli preliminari su una questione molto calda già ...

Migranti - Roma-Berlino : soluzione Comune : 19.09 I ministri degli Esteri italiano e tedesco, Moavero e Roth,a latere del Consiglio Affari Esteri europeo, "hanno sancito la volontà di lavorare per una soluzione equa,che consenta di governare i flussi migratori verso l'Europa". Lo si apprende da fonti diplomatiche italiane. Ribaditi "i principi di solidarietà e condivisione degli oneri tra gli Stati membri".

Roma - disabile muore cadendo dalle scale in “residence” pagato dal Comune. “Ci sono tre ascensori - sono tutti rotti” : Due ascensori rotti da 4 anni, l’unico “funzionate” era guasto da 10 giorni. Così, un disabile di 60 anni, con gravi problemi deambulatori, ha provato a salire da solo le scale fino al secondo piano, dove alloggiava. Ma a un certo punto avrebbe perso l’equilibrio, è caduto all’indietro, ha sbattuto la testa ed è morto. E’ successo nella serata di giovedì a Roma, in via Val Cannuta, nella periferia ovest della ...

Emergenza rifiuti Roma 2019 : piano del Comune - l’appello della Raggi : Emergenza rifiuti Roma 2019: piano del comune, l’appello della Raggi Nella Capitale ritorna il problema – immancabile – dell’Emergenza rifiuti. Con l’estate che avanza e il gran caldo, il problema dei rifiuti diventa ancora più urgente e, per certi versi, insostenibile. I problemi igienico-sanitari legati all’Emergenza si fanno ancor più pressanti in occasione di ondate di calore. La sindaca capitolina ...

Comune Roma : ecco piano e impianti sportivi per persone anziane : Roma – Non si interrompe l’articolata serie di iniziative messe in piedi dal Campidoglio per fronteggiare le ondate di calore e sostenere chi si trova in condizioni di maggior rischio e solitudine. Anche quest’anno il piano Caldo assicura servizi e assistenza alle persone senza fissa dimora, con gravi problemi sociali, famiglie in emergenza e altri soggetti fragili. In questo caso, i 280 posti complessivi disponibili per ...

Comune Roma : mercoledì al Circo Massimo Luna protagonista : Roma – A 50 anni dall’impresa dell’Apollo 11, nell’area archeologica del Circo Massimo, mercoledi’ 10 luglio dalle 20.30 alle 24, rivivra’ la corsa alla Luna che culmino’ il 20 luglio 1969 con lo storico alLunaggio nel Mare della Tranquillita’. L’iniziativa, promossa da RomaCapitale, Assessorato alla Crescita Culturale Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, e’ a cura degli ...

Rifiuti Roma - Zingaretti ordina al Comune l’ok ai due bilanci Ama sotto inchiesta : “Città sia pulita in 7 giorni” : Non solo la pulizia completa della città di Roma entro 2 settimane. Ama Spa, la municipalizzata capitolina dei Rifiuti, dovrà approvare i tanto discussi bilanci aziendali 2017 e 2018 entro il 5 agosto. Pena “sanzioni da concordare con il ministero dell’Ambiente”. L’ordinanza della Regione Lazio per superare la crisi dei Rifiuti nella Capitale, firmata e presentata questa mattina, è un’arma a doppio taglio per ...

Nel palazzo occupato di Casapound a Roma dipendenti di Comune e Regione : La terrazza sconfinata con vista sui tetti del centro di Roma, con la cupola della basilica di Santa Maria Maggiore che svetta in primo piano. I manifesti colorati alle pareti, le immagini del...

Comune Roma : verifiche in edifici scolastici dopo scossa nella notte : Roma – “In seguito all’evento sismico registrato nella serata di ieri, il Campidoglio ha convocato il Centro operativo comunale (Coc) per coordinare le attivita’ di monitoraggio e di verifica nel territorio di Roma. Il Coc si riunira’ questa mattina alle ore 11 nella sede della Protezione Civile di Roma Capitale a Porta Metronia per fare il punto sulle attivita’ gia’ condotte a partire dall’alba di ...

‘La violenza declinata’ : venerdì libro presentato in Comune a Roma : Roma – Sara’ presentato venerdi’ 28 giugno alle 18, nella sala del Carroccio del Campidoglio, a Roma, il libro di Anna Silvia Angelini ‘La violenza declinata’ pubblicato a febbraio da Bertonieditore. Oltre all’autrice interverranno all’incontro, moderato dalla cantautrice Gio Di Sarno e introdotto dall’editore Jean Luc Bertoni: la consigliera capitolina, Valeria Baglio; la giornalista di cronaca ...

Salvini : a Roma non ci sono gabbiani ma mostri - Comune tolga immondizia da strade : Roma – “Qui a Roma ci sono mostri, non gabbiani”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, che pubblica anche un video. “Eccomi sui tetti di Roma- dice Salvini nel video-, torno giu’ in ufficio ma mi occupo di sicurezza e ci sono dei gabbiani che non sono gabbiani… sono mostri. Mi appello al comune di Roma togliete l’immondizia dalle strade perche’ non se ne ...

Roma - esplosione nel palazzo del Comune di Rocca di Papa : feriti - anche 3 bambini. Grave il sindaco : ustioni a volto e braccia : Un’esplosione si è verificata nel palazzo del Comune a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Ci sono 11 feriti, uno è il sindaco Emanuele Crestini e gli altri tre sono bambini. Il primo cittadino è ricoverato al Centro grandi ustioni del Sant’Eugenio con ustioni al volto e alle braccia. Uno dei minorenni coinvolti è stato trasportato al Bambin Gesù in codice rosso, mentre altri due minorenni sono stati portati in ospedale con mezzi ...