Come zucchero a velo La Sicilia dallo spazio di Luca Parmitano è bellissima

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 30 luglio 2019) L’astronautaha postato una foto sul suo profilo Facebook in cui loda la sua. “, nuvole di bel tempo spolverano di bianco le terre della mia infanzia,” si legge nella didascalia. La foto ha ricevuto nel giro di mezz’ora quasi 9000 mi piace.Gli utenti di Facebook si sono scatenati con messaggi pieno di orgoglio per l’astronauta. “orgogliono ed italiano! Stai scrivendo la storia” e “, ben tornato tra le stelle. Facci sognare” sono solo alcuni dei messaggi postati sul profilo di. Questa non è la prima volta che l’astronauta posta una foto della sua terra: già nel 2013 aveva postato uno scatto dell’isola che era diventato virale sui social media.- che attualmente si trova nella stazione spaziale internazionale (Iss), ...

astro_luca : Come zucchero a velo, nuvole di bel tempo spolverano di bianco le terre della mia infanzia. #Beyond