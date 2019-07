Clio MakeUp | «Vi svelo la mia punturina magica»

Fonte : vanityfair

(Di martedì 30 luglio 2019) Tutti i volti diTutti i volti diTutti i volti diQuesto articolo è stato pubblicato nel n. 30 di Vanity Fair in edicola fino al 30 lugliosta al beauty come Chiara Ferragni sta alla moda. Entrambe sono partite dal web: da un fashion blog la Ferragni, da un canale YouTube(Zammatteo all’anagrafe) che, prima tra le italiane, si è imposta come un’autorità nel campo dei tutorial di trucco. Entrambe sono state aiutate, nella loro ascesa professionale, dal fidanzato conosciuto in università: ora Riccardo Pozzoli per Chiara è un ex, mentre Claudio Midolo,se l’è sposato. Entrambe hanno colto l’opportunità di vivere il sogno americano: a Los Angeles Chiara, a New York. Hanno anche saputo sfruttare al meglio Instagram, dove alternano post dedicati a collaborazioni con brand prestigiosi e aggiornamenti circa i figli che, guardate un ...

chantycosta : Se Grace di Clio Makeup e Leone di Chiara Ferragni dovessero incontrarsi probabilmente il mondo esploderebbe perché… - blvrrystark : ma la figlia di clio makeup ha gia due anni... - itbeatsforliam : e se jared leto dice che ti devi coprire le occhiaie con della war paint bianca tu le copri con quella e clio makeu… -