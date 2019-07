Ciacciarelli | servono risposte | senza perdere tempo su vertenza frusinate

Fonte : romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2019) Roma – “: si sta perdendo una miriade di, e questo e’ inconcepibile, ma soprattutto denota mancanza di rispetto verso i 1600 disoccupati ciociari che dalla Regione e dal Governo attendonoconcrete. Dove e’ finito il tavolo regionale per l’avvio delle politiche attive sul lavoro? Quando si pensera’ a garantire a queste persone le coperture per la mobilita’ 2020? I 26 milioni di euro stanziati bastano a coprire i pagamenti fino alla fine di novembre. E poi? Alle porte del Natale li lasciamo in mezzo a una strada? Non ci sono scusanti. Non vengano a dirmi che e’ estate e c’e’, perche’ sono castronerie. La politica e’ fatta di timing, di ragionamento ed interventi preventivi. Oltre alla mobilita’, che, ripeto, va prolungata, in maniera sacrosanta, bisogna pensare a dare un ...