Che fine ha fatto Giuliano Giannichedda? Il nuovo ruolo dell’ex calciatore

Antonio Lubrano - Che fine ha fatto il difensore civico degli italiani : Dal 1990 al 1996 è stato il volto e l’anima del programma di Rai3 Mi manda Lubrano, dopo anni come giornalista alla Rai. Le sue inchieste, i truffatori smascherati sono rimasti nei ricordi degli spettatori, poi la direzione del tg di Telemontecarlo, il ritorno a viale Mazzini per occuparsi di lirica e poi? Antonio Lubrano, oggi 87enne, non è di certo rimasto con le mani in mano a godersi la pensione. Nel 2018 ha pubblicato un libro dal ...

Manuel Blanchard di Bim Bum Bam? Ecco Che fine ha fatto e com'è oggi : vita stravolta : Vi ricordate Manuela Blanchard? Ora la Manu di Bim Bum Bam compie sessant'anni. Non pare vero, eppure ha deciso di uscire di scena per dedicarsi a una vita privata. oggi vive sulle colline della Brianza, insegna Tai Chi, è una naturopata e si prende in giro con l'ironia di chi la televisione l'ha fa

Ciclismo - i prossimi appuntamenti di Vincenzo Nibali. Un periodo di pausa - poi le classiChe di fine stagione e il Lombardia : Anche il Tour de France 2019 è andato in archivio, compreso il periodo riservato alle grandi corse a tappe per Vincenzo Nibali. Secondo al Giro d’Italia, una tappa vinta alla Grande Boucle, comunque sia lo Squalo dello Stretto è riuscito comunque a difendersi al meglio nonostante una condizione non perfetta, non quella dei giorni migliori. Ma non tutte le annate sono uguali l’una all’altra. Alla Corsa Rosa Vincenzo ha trovato ...

Bravo Bradley Cooper - Che alla fine hai scelto (e sei rimasto solo) : Bradley Cooper e Lady Gaga incantano gli Oscar 2019Bradley Cooper e Lady Gaga incantano gli Oscar 2019Bradley Cooper e Lady Gaga incantano gli Oscar 2019Bradley Cooper e Lady Gaga incantano gli Oscar 2019Bradley Cooper e Lady Gaga incantano gli Oscar 2019Bradley Cooper e Lady Gaga incantano gli Oscar 2019Bradley Cooper e Lady Gaga incantano gli Oscar 2019Bradley Cooper e Lady Gaga incantano gli Oscar 2019Bradley Cooper e Lady Gaga incantano gli ...

Sci alpino : Marcel HirsCher si ritira? La sua decisione slitta a entro la fine dell’estate : Continuare o ritirarsi? Questo dilemma sta tormentando Marcel Hirscher da tempo e, quanto pare, non sarà di rapida e semplice soluzione. Il vincitore di tre medaglie olimpiche, 11 iridate (con 7 titoli), otto Coppe del Mondo consecutive, con 67 successi, sta riflettendo seriamente sul suo futuro. A quanto pare, il dominatore del Circo Bianco degli ultimi anni si prenderà ancora un po’ di tempo per finalizzare la sua decisione tanto attesa. ...

Si conoscono la sera di fine anno - passano la notte insieme e poi si salutano - lui chiede aiuto in rete per ritrovarla e quando la ritrova accade una cosa Che non si aspettava : Un ragazzo, Reese McKee la sera di fine anno ha conosciuto una ragazza nel locale dove stava festeggiando l’ultimo giorno dell’anno. Il locale era a Hong Kong. Dopo aver trascorso la serata insieme hanno deciso anche di trascorrere la notte e poi la mattina dopo si sono divisi e ognuno è tornato alla sua vita. Ma Reese era ossessionato dal pensiero di quella ragazza e, una volta tornato nella sua città, ha aperto una pagina face book ...

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell'ondata di caldo - in arrivo temporali anChe intensi (3) : (AdnKronos) - Le previsioni. Già da oggi nel corso del pomeriggio il tempo sulla regione tenderà a divenire variabile, con annuvolamenti sparsi soprattutto a ridosso dei rilievi, associati a dei rovesci e temporali che localmente potranno interessare anche alcune zone di pianura. Farà ancora piuttos

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell'ondata di caldo - in arrivo temporali anChe intensi (2) : (AdnKronos) - Alcuni valori massimi registrati dalle centraline Arpav: 38°C a Conegliano (Tv), 37.9°C a Castelnovo Bariano (Ro), a 37.8°C a Montagnana (Pd), 37.7°C Trecenta (Ro), 37.4°C a Cittadella (Pd) e a Salizzole (Vr) e nell’area costiera, 35.3°C a Eraclea (Ve) e 34.8 a Rosolina (Ro). Tali valo

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell'ondata di caldo - in arrivo temporali anChe intensi : Padova, 26 lug. (AdnKronos) - La seconda intensa ondata di caldo dell’estate 2019 si sta per concludere per il sopraggiungere di correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Già a partire da oggi, ma soprattutto nel corso del weekend, assisteremo ad un progressivo e radicale cambiamento de

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell’ondata di caldo - in arrivo temporali anChe intensi : Padova, 26 lug. (AdnKronos) – La seconda intensa ondata di caldo dell’estate 2019 si sta per concludere per il sopraggiungere di correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Già a partire da oggi, ma soprattutto nel corso del weekend, assisteremo ad un progressivo e radicale cambiamento del tempo che porterà sulla regione frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, con fenomeni anche ...

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell’ondata di caldo - in arrivo temporali anChe intensi (2) : (AdnKronos) – Alcuni valori massimi registrati dalle centraline Arpav: 38°C a Conegliano (Tv), 37.9°C a Castelnovo Bariano (Ro), a 37.8°C a Montagnana (Pd), 37.7°C Trecenta (Ro), 37.4°C a Cittadella (Pd) e a Salizzole (Vr) e nell’area costiera, 35.3°C a Eraclea (Ve) e 34.8 a Rosolina (Ro). Tali valori sono marcatamente superiori alla media del periodo, con scarti anche di oltre 5-7°C in più rispetto ai valori normali attesi per ...

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell’ondata di caldo - in arrivo temporali anChe intensi (3) : (AdnKronos) – Le previsioni. Già da oggi nel corso del pomeriggio il tempo sulla regione tenderà a divenire variabile, con annuvolamenti sparsi soprattutto a ridosso dei rilievi, associati a dei rovesci e temporali che localmente potranno interessare anche alcune zone di pianura. Farà ancora piuttosto caldo ma con temperature massime leggermente inferiori rispetto ai giorni precedenti soprattutto in montagna. Nel corso del fine ...

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell’ondata di caldo - in arrivo temporali anChe intensi : Padova, 26 lug. (AdnKronos) – La seconda intensa ondata di caldo dell’estate 2019 si sta per concludere per il sopraggiungere di correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Già a partire da oggi, ma soprattutto nel corso del weekend, assisteremo ad un progressivo e radicale cambiamento del tempo che porterà sulla regione frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, con fenomeni anche ...

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell’ondata di caldo - in arrivo temporali anChe intensi (2) : (AdnKronos) – Alcuni valori massimi registrati dalle centraline Arpav: 38°C a Conegliano (Tv), 37.9°C a Castelnovo Bariano (Ro), a 37.8°C a Montagnana (Pd), 37.7°C Trecenta (Ro), 37.4°C a Cittadella (Pd) e a Salizzole (Vr) e nell’area costiera, 35.3°C a Eraclea (Ve) e 34.8 a Rosolina (Ro). Tali valori sono marcatamente superiori alla media del periodo, con scarti anche di oltre 5-7°C in più rispetto ai valori normali attesi per ...