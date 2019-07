Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 30 luglio 2019) “Siamo donne, oltre alle gambe c’è di più” cantavaormai qualche anno fa. E verrebbe da dire che ha ragione, viste le ultime foto che ha pubblicato la strepitosa cantante che negliOttanta ha fatto strage di cuori. Guardando i numeri dei mi piace, però, sembrerebbe non aver mai smesso di far innamorare gli italiani. Così dopo i successi come Sexy Girl e Boys,si è re-inventata star del web. Classe 1969, ha superato i 51, ma il suo fisico è più bollente che mai: “Sono orgoglioso di vedere una donna come te, da tantinello spettacolo e ancora sulla cresta dell’onda proponendo un fisico mozzafiato! Complimenti sei super!”. E questo è solo uno dei tanti commenti che assediano le sue foto. L’ultima delle quali mette in risalto un davanzale che sembra veramente esplodere e delle curve mozzafiato.. Originaria di Genoa, ...

insopportabile : Federica Pellegrini che piange perché è il suo ultimo mondiale. Bellissimo momento di sport e di umanità. Che donna… - Noovyis : (“Che donna!”. Sabrina Salerno a 51 anni è uno schianto: bikini esplosivo e décolleté hot) Playhitmusic -… - ElisFeno : RT @SunmiItalia: La descrizione di #Sunmi Scusate se nella traduzione c'è qualche imprecisione. #?? Come vedete non ha voluto difendere s… -