C’è un' alternativa alla criminalizzazione dei migranti

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 30 luglio 2019) La politica europea continua a concentrarsi, tra Moavero e Macron, sulle emergenze in Libia e negli altri paesi di transito. Ma come abbiamo già scritto sull’HuffPost e La Stampa una gestione non miope dei flussi migratori dall’Africa deve guardare al di là delle situazioni emergenziali e concentrarsi sulle persone che migrano “per aspirazione”, ovvero per motivi di lavoro e studio, ricongiungimento familiare o residenza elettiva (escluso quindi chi fugge da situazioni che prevedono la protezione internazionale).Le migrazioni per lavoro in ItaliaNel 2007 gli arrivi da tutto il mondo con visti per lavoro rappresentavano il 61% di chi arrivava nel nostro paese (figura 1). Nel 2017, invece, secondo l’Anpal meno del 5% dei permessi di soggiorno rilasciati è stato per motivi lavorativi e solo circa il 3% degli arrivi dall’Africa ...

