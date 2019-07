Cc ucciso | Cerciello si trovava con Varriale a Trastevere due ore prima di essere

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di martedì 30 luglio 2019) La notte del 26 luglio, il vice brigadiereera con il collega nella zona di piazza Mastai. I due erano in borghese, in servizio dalla mezzanotte, dove sino quattro colleghi liberi dal servizio

GiuseppeConteIT : A Roma per onorare la memoria di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere ucciso con modalità efferate, mentre svolg… - Esercito : Vicini al dolore dei @_Carabinieri_ per la tragica scomparsa del Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega ucciso nell’a… - ilpost : Non sappiamo ancora molto di come è stato ucciso il carabiniere a Roma: le ricostruzioni basate sulle fonti in proc… -