Castrocaro 2019 | partita l’operazione rilancio Giuria e finalisti

Fonte : davidemaggio

(Di martedì 30 luglio 2019)(foto Sabatini) E’ quasi tutto pronto per il Festival di. La sessantaduesima edizione della kermesse canora andrà infatti in onda su Rai2 martedì 3 settembre, con la conduzione di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, e, nelle scorse ore, sono stati resi noti i nomi dei 10che concorreranno per la vittoria finale. I partecipanti alla gara saranno Alfredo Bruno (26 anni, di Rende), Anita Guarino (20 anni, di Pomezia), Debora Manenti (21 anni, di Cazzago S. Martino), Gaia Gemmellaro (18 anni, di Nicolosi), Giovanni Arichetta (25 anni, di Torino), Michele Sechi in arte Mike Baker (21 anni, di Vico Pisano), Nicole Frendo (17 anni, di Malta), Riad Souala (23 anni, di Vicenza), Roberto Tornabene in arte Berna (17 anni, di Mascali) e Rosario Canale in arte Kram (27 anni, di Reggio Calabria). Tra questi, la Frendo si è classificata al terzo posto ad X ...

