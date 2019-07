Cassazione | no al panino a scuola Tolta la libertà alle famiglie

Cassazione : "Non si può mangiare in mensa il panino portato da casa" : Cassazione: "Non si può mangiare in mensa il panino portato da casa" Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso del Comune ribaltando una pronuncia favorevole ai genitori degli alunni che preferivano alla mensa il pasto portato da casa. Non sarà dunque permesso consumare cibi che non siano preparati all’interno degli ...

Mense scolastiche - la Cassazione dice no al panino da casa : “Non esiste un diritto soggettivo” : esiste un diritto dei genitori degli alunni delle scuole elementari e medie di scegliere per i propri figli tra la refezione scolastica e il pasto portata da casa? Secondo le Sezioni Unite della Cassazione no. O almeno, non esiste un “diritto soggettivo” e la gestione del servizio di refezione è rimesso direttamente “all’autonomia organizzativa” delle scuole. È questo il punto finale di una battaglia legale che va avanti ...

