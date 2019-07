Caserta | il ristorante “Casa Clerici” chiude i battenti dopo quattro anni

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 30 luglio 2019) Ignazio Riccio Da tempo il locale non era più gestito direttamente dalla conduttrice televisiva e sarebbe stato proprio il cambio di gestione a far propendere per la decisione di smettere l’attivitàappena, nel centro commerciale di Marcianise, in provincia di. Ilche la conduttrice della Rai Antonella Clerici aprì in Campania nel 2015 ha cessato la sua attività. Delusi i fan, che seguono ogni attività del noto personaggio televisivo. Antonella Clerici aveva deciso di aprire il suo primodi esperienza dietro i fornelli de “La prova del cuoco”, la fortunata trasmissione che le ha dato tanta popolarità. “Il locale – disse la Clerici il giorno dell’inaugurazione – nasce a mia immagine e somiglianza. Non è come quelli di tanti colleghi che però rimangono dietro le quinte o ci vanno ogni tanto a ...

notizieit : Antonella Clerici débâcle: chiuso il suo ristorante di Caserta - BreakingItalyNe : CASERTA: Coppia di coniugi di 44 e 33 anni investita da un'auto ieri sera sulla Domiziana nei pressi di un ristoran… - ViviCampania : Caserta, al ristorante “L’Amo” il 30 luglio l’incontro ai fornelli di Antonio Tedesco e Giuseppe Daddio -… -