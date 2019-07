Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli | “In Spagna davano per certo James all’Atletico

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 30 luglio 2019)ha parlato della situazione per il colombianoRodriguez sempre in orbita. Le sue parole: “Ricordo quotidiani spagnoli che avevano già dato l’affare-Atletico per concluso., anche io l’ho dato per concluso, ma io aspetto la fine del mercato senza farmi prendere dall’ansia. Io sono molto tranquillo, penso a quello che il signorha detto ad Ancelotti. Vedremo come andrá a finire. L’invito che sento di fare é quello di vivere questa fase di mercato con ottimismo poiché manca ancora più di un mese alla fine. Ilha le idee chiare, la squadra è già molto forte ma serve qualche colpo per lo scudetto. Mi abbraccio alle parole di Ancelotti che dice la verità. Se dice che c’è bisogno di fare qualcosa in attacco, mi fido di lui, qualcosa si farà.” Leggi anche :Marte – ...

