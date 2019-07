Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) Con l’approvazione deliberata oggi, 30 luglio, dal Fondo di tutela dei depositi (Fitd), il piano didiè ormai a un passo dall’essere realtà. Mancano solo due passaggi alla messa in sicurezzaligure, entrata in una crisi apparentemente senza via di uscita dal 2013 quando le ispezioniVigilanza did’Italia fecero emergere un buco miliardario causato dalla gestione dell’ex presidente Giovanni Berneschi (condannato a 8 anni e 7 mesi per truffa): uno è l’ok alla partecipazione al futuro aumento di capitale da partefamiglia Malacalza, che controlla il 27,5%ma è stata estromessa dal consiglio di amministrazione dell’istituto dopo il commissariamento deciso a gennaio dalla Bce, e l’altro è il via libera definitivostessacentralepea al progetto. Oggi però durante la sua riunione il Fitd ha deliberato gli ...

TutteLeNotizie : Carige, pronto il salvataggio della banca: manovra complessiva da 900 milioni di euro - fattoquotidiano : Carige, pronto il salvataggio della banca: manovra complessiva da 900 milioni di euro - ravanin58 : RT @lauranaka: #Carige, finalmente qualche rumor sui #Malacalza, mentre si apprende che la piccola azionista che ha fatto ricorso contro la… -