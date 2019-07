Carige | ok del Fondo interbancario | “Ora confidiamo nell' ok di Malacalza”

Carige - pronto il salvataggio della banca : manovra complessiva da 900 milioni di euro : Con l’approvazione deliberata oggi, 30 luglio, dal Fondo di tutela dei depositi (Fitd), il piano di salvataggio di Carige è ormai a un passo dall’essere realtà. Mancano solo due passaggi alla messa in sicurezza della banca ligure, entrata in una crisi apparentemente senza via di uscita dal 2013 quando le ispezioni della Vigilanza di banca d’Italia fecero emergere un buco miliardario causato dalla gestione dell’ex presidente Giovanni ...

Carige - ok del Fondo interbancario alla conversione del bond in azioni. È solo il primo passo : la Bce aspetta un piano entro giovedì 25 : primo passo dell’estremo tentativo di salvataggio di Banca Carige, dopo che è sfumato l’ingresso del Fondo Blackrock. L’assemblea dello schema volontario del Fondo interbancario di tutela dei depositi, a cui aderiscono i principali istituti, ha dato il via libera alla conversione del bond da 313 milioni di euro in azioni dell’istituto, per rafforzarne il capitale. Ora si riuniranno anche il consiglio dello schema volontario e il ...

Carige - via libera alla conversione del bond da 313 milioni : L’assemblea dello Schema Volontario del Fondo italiano di tutela dei depositi (Fitd), riunitasi a Roma, ha dato il via libera alla conversione del bond Carige da 313 milioni di...

Il dossier Carige verso la chiusura L'ombra del cavaliere bianco a Bari : Banca Carige resta sotto i riflettori, ma la sensazione è che il peggio sia alle spalle, col governo che sembra aver ormai escluso l'ipotesi di una ricapitalizzazione precauzionale e voler spingere verso un intervento pubblico-privato guidato dal Fitd a cui potrebbe partecipare anche Cassa Centrale Banca. Nell'attesa che venga trovata l'alchimia giusta, da Bper Banca giungono segnali di disponibilità ad una ...