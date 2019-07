Carabiniere ucciso | Vespa | ' Assassini puniti come in Usa' | il web replica ' stupidaggini'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 30 luglio 2019) Da qualche giorno non si fa che parlare dell'uccisione del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Una notizia che ha colpito sia per l'efferatezza del crimine (ilè statocon 11 coltellate) che per la storia personale della vittima, che si era sposata poche settimane fa. In molti (famosi e non) hanno commentato il crimine sui social, auspicando pene dure per i responsabili del delitto. Un augurio che anche Brunoha scelto di rendere pubblico su Twitter, non mancando, però, di generare qualche mugugno. La motivazione risiede nel fatto che il popolare giornalista e conduttore aveva manifestato l'auspicio che le pene per i due americani, responsabili del fatto, potessero essere severe e certequelle che gli sarebbero state inflitte se il crimine fosse stato commesso e giudicato negli Stati Uniti. Il pensiero di, però, è stato frainteso da qualche utente ...

